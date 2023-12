Berlin. Nach dem Ausbruch von zwei als gefährlich geltenden psychisch Kranken muss nachgebessert werden. Das muss laut Opposition geschehen.

Nach dem Ausbruch zweier Insassen aus dem Krankenhaus des Maßregelvollzugs (KMV) fordern die Grünen dringende Nachbesserungen. Die Flucht der beiden als gefährlich geltenden Patienten „kommt leider wenig überraschend“, sagte die gesundheitspolitische Sprecherin der Fraktion im Abgeordnetenhaus, Catherina Pieroth, der Berliner Morgenpost. „Platzmangel und Überbelegung, begleitet von massivem Personalmangel durch über 80 unbesetzte Stellen im Maßregelvollzug schaffen einen Nährboden für derartige Vorfälle.“

In der Nacht zu Heiligabend (Sonntag) sind zwei Männer aus dem KMV in Wittenau geflohen. Einer der beiden schlug dazu eine Krankenschwester mit einer Pfanne nieder, der andere griff eine weitere Schwester mit einem Messer an. Auch am vierten Tag nach der Flucht fehlt von den beiden 34-Jährigen jede Spur, wie eine Sprecherin der Berliner Polizei am Mittwoch sagte. Beide werden als gefährlich eingestuft – dem Vernehmen nach handelt es sich um psychisch kranke Gewaltstraftäter.

Das KMV ist auf zwei Standorte verteilt – 17 der 20 Stationen befinden sich auf dem Gelände der ehemaligen Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik in Wittenau, drei weitere in einer Außenstelle in Buch. Auf rund 550 genehmigte Betten kommen um die 620 stationäre Patienten. „Dies gefährdet nicht nur die Sicherheit der Bevölkerung, sondern auch die des dort tätigen Personals“, so Pieroth weiter.

Grüne fordern gezieltes Personal-Recruiting

Neben 80 Kräften im pflegerischen Bereich würden rund 20 weitere im ärztlichen und therapeutischen Bereich fehlen, sagt Pieroth. Es brauche neben einem effektiven Personalkonzept und einem professionellen Leitbild eine „verstärkte Anwerbung“. „Der Leitung muss ein Personaler oder eine Personalerin zur Seite gestellt werden“, so die Abgeordnete. Die „unhaltbaren Zustände“ seien „lange bekannt“. „Es ist höchste Zeit, diese fahrlässige Haltung zu beenden. Die Gesundheitssenatsverwaltung muss endlich Maßnahmen ergreifen und unser aller Sicherheit gewährleisten.“

