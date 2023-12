Berlin. Ab Januar gilt für Speisen in der Gastronomie wieder ein Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent. So verzweifelt sind Berlins Gastronomen.

Danjel Zarte ist frustriert und „stinksauer“, wie er sagt, angesichts der anstehenden Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie. Der Berliner Gastronom betreibt neben zwei Bars „Das Hoven“, ein Café in Neukölln. „Die Erhöhung der Mehrwertsteuer ist eine Unverschämtheit, weil es der Gastronomie so schlecht geht wie noch nie“, sagt der 35-Jährige. Auch Matthias Martens, der Betriebsleiter des The Grand Berlin bestätigt: „Uns graut vor der Mehrwertsteuererhöhung. Sie ist der nächste Schlag ins Kontor einer Branche, die sich seit der Corona-Pandemie noch nicht erholt hat.“