Berlin. Berlin steckt tief in der Bildungskrise. Warum Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) trotzdem positiv ins neue Jahr blickt.

Die Leistungen in Mathematik und Deutsch werden bei den Berliner Schülerinnen und Schülern immer schlechter – das haben bundesweite Vergleichsarbeiten auch in diesem Jahr wieder eindeutig belegt. Hinzu kommen der dramatische Lehrermangel und fehlende Schulplätze in der Hauptstadt. Wie Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) diese großen Baustellen in den Griff bekommen will, erzählt sie im Interview mit der Berliner Morgenpost.