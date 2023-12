Berlin. Total-Ausfall bei Berliner Bürgerämtern. Durch Software-Probleme können Kunden derzeit keine Termine buchen.

Aufgrund eines Datenbankproblems sind die Berliner Bürgerämter nicht vollständig arbeitsfähig. Durch einen berlinweiten Ausfall beim IT-Dienstleister ITDZ (IT-Dienstleistungszentrum Berlin) können Kunden aktuell keine Termine buchen. Störungen der Software „VOIS“ führen dazu, dass die Mitarbeiter gebuchte Termine nicht abarbeiten.

„Wir haben ein Problem in der Datenbank. Der Ausfall betrifft die Terminvergabe. Die ist heute berlinweit leider nicht möglich., bestätigte ITDZ-Sprecher Olaf Reimann der „B.Z“, die zuvor berichtet hatte.

Via „X“ (ehemals Twitter) teilte das Bezirksamt Mitte mit, dass Kunden schnellstmöglich einen Ersatztermin erhalten sollten. Christian Zielke, Sprecher des Bezirksamts Mitte sagte, für diejenigen, die zwischen den Jahren frei und sich gefreut hätten, einen Bürgeramtstermin zu haben, sei das verständlicherweise sehr ärgerlich. Derzeit sei noch nicht klar, wann das System wieder laufe.

Aktuell sitzen Experten des ITDZ in einer Krisensitzung, um das Problem zu lösen. „Aktuell befinden wir uns noch in der Lösungsanalyse“, so Reimann zur „B.Z“.