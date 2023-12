Berlin. Jetzt, nach den Weihnachtsfeiertagen, kann man sie wieder erleben: Supermarktkunden, für die man starke Nerven braucht.

Wer kennt es nicht? Man steht an der Supermarktkasse, geht im Kopf noch mal durch, ob man wirklich nichts vergessen hat, schaut nebenbei auf die Uhr, hat es eilig und muss erkennen: Man steht schon wieder an der falschen Kasse. Also an der, wo ein Problem-Kunde dafür sorgt, dass man ungewollt höchst nervige Minuten damit verbringen wird, sich mit den Problemen der anderen in der Kassenschlange zu befassen. Wie sich das vermeiden lässt? Wahrscheinlich gar nicht. Aber ein genauer Blick auf die Wartenden vor einem kann zumindest Hinweise geben, wo man sich im Supermarkt beim nächsten Mal besser nicht anstellt. Dies sind die nervigsten Mit-Kunden an der Supermarktkasse: