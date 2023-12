Berlin. Ab dem 8. Januar können ausgediente Bäume an den Straßenrand gelegt werden. Bitte vorher abschmücken & nicht verpacken oder zerhacken.

Rund 350.000 Weihnachtsbäume sammelt die Müllabfuhr in Berlin pro Jahr ein. In diesem Jahr starten die Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) mit der Abholung ab Montag, den 8. Januar. Zu jeweils zwei Terminen pro Stadtteil können die Bäume am Vorabend am Straßenrand abgelegt werden – „bitte komplett abgeschmückt, nicht zerkleinert und unverpackt“, so die BSR. Wer genau wissen will, wann die Abholung vor der eigenen Haustür stattfinden, kann im Internet adressgenauen Abholtermin finden unter bsr.de/weihnachten. Dazu einfach den Straßennamen eingeben und die Hausnummer auswählen. Während die Weihnachtsbäume in früheren Jahren den Tieren im Zoo verfüttert wurden, werden sie heute unter anderem geschreddert in Biomasse-Kraftwerken weiterverwendet. In Zoo und Tierpark stehen für Elefant, Bär & Co. heutzutage nur noch nicht verkaufte, unbehandelte Weihnachtsbäume bestimmter Händler auf dem Speiseplan.

Charlottenburg-Wilmersdorf

Charlottenburg, Charlottenburg-Nord: Mo., 08. und 15.1.

Schmargendorf, Westend, Grunewald Di., 09. und 16.1.

Wilmersdorf, Halensee Do., 11. und 18.1.

Friedrichshain-Kreuzberg

Alle Ortsteile Mo., 08. und 15.1.

Lichtenberg

Friedrichsfelde, Karlshorst, Rummelsburg Mi., 10. und 17.1.

Alt- und Neu-Hohenschönhausen Do., 11. und 18.1.

Fennpfuhl Fr., 12. und 19.1.

Falkenberg, Malchow, Wartenberg Sa., 13. und 20.1.

Marzahn-Hellersdorf

alle Ortsteile Sa., 13. und 20.1.

Mitte

Wedding Mo., 08. und 15.1.

Mitte, Gesundbrunnen Di., 09. und 16.1.

Hansaviertel, Moabit, Tiergarten Mi., 10. und 17.1.

Neukölln

Britz Di., 09. und 16.1.

Neukölln Fr., 12. und 19.1.

Buckow, Gropiusstadt, Rudow Sa., 13. und 20.1.

Reinickendorf

alle Ortsteile Sa., 13. und 20.1.

Pankow

Weißensee Di., 09. und 16.1.

Pankow Do., 11. und 18.1.

Prenzlauer Berg Fr., 12. und 19.1.

Blankenburg, Französisch Buchholz, Heinersdorf, Karow, Stadtrandsiedlung Malchow, Blankenfelde, Buch, Niederschönhausen, Rosenthal, Wilhelmsruh: Sa. 13. und 20.1.

Spandau

alle Ortsteile Sa., 13. und 20.1.

Steglitz-Zehlendorf

Wannsee Mi., 10. und 17.1.

Dahlem Do., 11. und 18.1.

Steglitz, Nikolassee, Schlachtensee Fr., 12. und 19.1.

Lankwitz, Lichterfelde, Zehlendorf Sa., 13. und 20.1.

Tempelhof-Schöneberg

Tempelhof, Di., 09. und 16.1.

Friedenau, Schöneberg Mi., 10. und 17.1.

Lichtenrade, Mariendorf, Marienfelde Sa., 13. und 20.1.

Treptow-Köpenick