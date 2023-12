In Neukölln wurden Hunderte Böller beschlagnahmt, in Mariendorf fuhr sich die Polizei im Matsch fest. Die Blaulicht-News im Blog.

Die Polizei hat sich mit einem gesuchten Verdächtigen eine wilde Verfolgungsjagd geliefert

Diebe rasten in Tegel mit einem Auto in ein Juweliergeschäft

Die Polizei beschlagnahmte in Neukölln Hunderte Böller

In Mariendorf fuhr sich ein Polizeiauto im Matsch fest

Eine berauschte Autofahrerin verursachte in Spandau mehrere Unfälle

Ein Rollstuhlfahrer wurde in Mitte von einer Tram angefahren

Jugendliche bespuckten in Lichtenberg Sicherheitsmitarbeiter

Nach der Hörsaalbesetzung stellte die FU Berlin Strafanzeigen

Berlin. Blitzüberfall in Reinickendorf: Diebe sind am frühen Dienstagmorgen mit einem Auto in ein Juweliergeschäft gerast. Nach der Besetzung eines Hörsaals stellte die Freie Universität 20 Strafanzeigen. Hier finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 26. Dezember 2023: Brand in Prenzlauer Berg – Keine Verletzten

21.34 Uhr: Bei einem Brand in einer Wohnung in der Gaudystraße in Prenzlauer Berg ist am Dienstagabend niemand verletzt worden. Der Polizei zufolge brannte eine Wohnung in der zweiten Etage eines fünfgeschossigen Wohnhauses. Um an alle Brandnester heranzukommen, müssten alle „Inventarien“ aus der Wohnung entfernt und abgelöscht werden, so die Feuerwehr auf X. Es seien 30 Pressluftatmer eingesetzt werden. Der Einsatz werde noch mehrere Stunden dauern.

Nach Verfolgungsjagd: Polizei nimmt mutmaßlichen Autodieb fest

16.56 Uhr: Nach einer Verfolgungsjagd durch Berlin hat die Polizei in der Nacht zum zweiten Weihnachtstag einen mutmaßlichen Autodieb festgenommen, der bereits per Haftbefehl gesucht wurde. Die Polizisten wurden zunächst gegen 2.30 Uhr in ein Parkhaus in der Potsdamer Straße in Schöneberg gerufen. Dort hatte ein Ehepaar festgestellt, dass sein Auto verschwunden war, wie die Berliner Polizei am Dienstag mitteilte. Der Besitzer konnte den Wagen in der Auguste-Viktoria-Straße orten, die Einsatzkräfte nahmen die Verfolgung auf.

Der 20 Jahre alte Tatverdächtige habe versucht, mit dem gestohlenen Wagen zu fliehen und sei dabei in der Schwarzbacher Straße in Halensee mit dem Polizeifahrzeug zusammengestoßen. Dort nahmen die Einsatzkräfte den 20-Jährigen und seinen 16 Jahre alten Beifahrer fest. Das Duo habe dabei Widerstand geleistet, so die Polizei weiter. Dabei wurde ein Beamter verletzt, konnte nach einer ambulanten Behandlung seinen Dienst aber fortsetzen.

Bei der Durchsuchung des tatverdächtigen 20-Jährigen fanden die Einsatzkräfte Betäubungsmittel sowie eine Stichwaffe. Der 20-Jährige wurde wegen eines Branddelikts mit Haftbefehl gesucht. Der 16-jährige Beifahrer wurde nach Ende der Polizeimaßnahmen aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Radschrauben an Rettungswagen gelockert

15.21 Uhr: Ein Rettungsfahrzeug auf dem Weg in ein Krankenhaus musste einen Krankentransport unterbrechen, weil mehrere Radschrauben gelockert worden waren. Die Besatzung des Rettungswagens bemerkte während der Fahrt in Tiergarten (Mitte) in der Nacht zum ersten Weihnachtstag auffällige Fahrgeräusche sowie Erschütterungen an ihrem Fahrzeug, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Nachdem der Wagen am Fahrbahnrand zum Stehen gebracht werden konnte, stellten sie fest, dass am linken Hinterrad mehrere Radschrauben fehlten. Verletzt wurde niemand. Weil das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war, musste ein anderer Rettungswagen den Krankentransport fortsetzen. Die Polizei wurde wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr alarmiert. Die Ermittlungen dauern noch an.

Polizei beschlagnahmt Hunderte Böller in Neukölln

13.48 Uhr: Die Polizei hat in der vergangenen Nacht Hunderte illegale Böller in Neukölln sichergestellt. Zuvor hatten Zeugen die Polizei zu einem offenstehenden Auto an die Joseph-Schmidt-Straße verständigt. Nachdem die Halterin des Pkw erschienen war, fanden die Einsatzkräfte bei der Durchsuchung 424 unerlaubte Böller und 39 sogenannte Römische Lichter. Kurz darauf erschien ein 25 Jahre alter Verwandter der Halterin und gab an, der Besitzer der pyrotechnischen Erzeugnisse zu sein. Diese wurden von den Beamten beschlagnahmt. Nachdem der Mann seine Zustimmung gegeben hatte, wurde seine Wohnung durchsucht. Es wurden keine weiteren pyrotechnischen Gegenstände gefunden. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Direktion 5 (City).

Wilde Crashfahrt in Spandau endet für berauschte Autofahrerin im Krankenhaus

13.17 Uhr: Eine berauschte Autofahrerin hat an Heiligabend in Spandau mehrere Unfälle verursacht. Die Crashfahrt endete für die 48-Jährige im Krankenhaus. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war die Autofahrerin gegen 20.50 Uhr zunächst auf der Neuendorfer Straße in Richtung Falkenseer Platz unterwegs. An der Einmündung stieß sie mit einem wartenden Taxi zusammen. Sie flüchtete über den Falkenseer Platz in Richtung Falkenseer Damm.

An der Kreuzung Flankenschanze/Falkenseer Damm kollidierte sie erneut mit einem wartenden Auto, das sie von der mittleren auf die linke Fahrspur schob. Die 24 Jahre alte Fahrerin des gerammten Autos erlitt leichte Verletzungen und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Autofahrerin setzte ihre Flucht fort. Bei der Weiterfahrt auf dem Falkenseer Damm fuhr sie dann auf einen vor ihr fahrenden Pkw auf. Dort konnten inzwischen von Zeugen alarmierte Polizisten die 48-Jährige stellen. Sie kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Da der Verdacht bestand, dass sie unter Einfluss von Alkohol und/oder Drogen stand, wurde ihr im Krankenhaus Blut abgenommen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Ein Fachkommissariat der Direktion 2 (West) führt die weiteren Ermittlungen.

Jugendliche schlagen und bespucken Sicherheitsmitarbeiter in Lichtenberg

12.19 Uhr: Jugendliche haben an Heiligabend Sicherheitsmitarbeiter einer Geflüchteten-Unterkunft an der Freienwalder Straße in Lichtenberg geschlagen und bespuckt. Zuvor sollen sie das Trio aufgefordert haben, das Rauchen zu unterlassen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Während der polizeilichen Maßnahmen sei ein 17 Jahre alter Tatverdächtiger aggressiv gegenüber den Einsatzkräften geworden, woraufhin ihm Handfesseln angelegt worden seien. Ein 15-Jähriger habe versucht, die Polizisten zu schlagen und zu beißen. Die beiden Sicherheitsmitarbeiter erlitten durch den Übergriff Verletzungen, brauchten aber keine ärztliche Behandlung. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.

Zwei Straftäter aus Maßregelvollzug sind weiter auf der Flucht

Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. © Pudwell | Pudwell

11.53 Uhr: Zwei als gefährlich geltende Straftäter sind auch zwei Tage nach ihrem Ausbruch aus dem Maßregelvollzug in Reinickendorf noch nicht gefasst worden. Bisher sei die Suche nach den beiden Männern erfolglos gewesen und werde fortgesetzt, teilte eine Sprecherin der Berliner Polizei am Dienstagvormittag auf Anfrage mit. Die Ausbrecher gelten wegen ihrer psychischen Erkrankungen als gefährlich.

Rollstuhlfahrer an Heiligabend in Mitte von Tram angefahren

11.15 Uhr: In Mitte hat es an Heiligabend einen Tram-Unfall gegeben. Wie die Polizei am zweiten Weihnachtsfeiertag mitteilte, hatte eine Straßenbahn gegen 19.20 Uhr auf der Invalidenstraße in Höhe des Platzes vor dem Neuen Tor einen 45 Jahre alten Rollstuhlfahrer erfasst, der abseits der Fußgängerfurt die Straße überquerte. Der Rollstuhlfahrer erlitt Verletzungen am linken Bein und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 62 Jahre alte Tramfahrer blieb unverletzt, stand jedoch unter Schock. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.

Raubüberfall auf Supermarkt in Woltersdorf – Täter flüchtig

11.12 Uhr: Zwei maskierte Männer haben kurz vor Weihnachten einen Supermarkt in Woltersdorf überfallen und Bargeld erbeutet. Die beiden Räuber seien am Samstagabend nach Ladenschluss in dem Büro des Marktes erschienen und hätten unter Vorhalt einer Waffe Geld gefordert, berichtete die Polizei am Dienstag. Die beiden Mitarbeiterinnen, die gerade die Tageseinnahmen zählten, gaben den Männern einen Teil des Geldes. Daraufhin flüchteten die Räuber mit der Beute. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos.

Mariendorf: Polizeiauto steckt im Matsch fest – Feuerwehr muss helfen

Das Polizeiauto fuhr sich in Mariendorf fest. Die Feuerwehr musste helfen. © Pudwell

10.41 Uhr: Der anhaltende Regen der vergangenen Tage hat die Böden in Berlin stark aufgeweicht. Das wurde nun der Berliner Polizei zum Verhängnis. In der Nacht zum zweiten Weihnachtsfeiertag fuhr sich ein Streifenwagen des Abschnitts 47 in Mariendorf (Tempelhof-Schöneberg) im Matsch fest. Es sei beim Wenden passiert, wie eine Sprecherin auf Anfrage der Morgenpost bestätigte. Die Feuerwehr musste anrücken und den Streifenwagen wieder aus dem Matsch ziehen. Der Vorfall ereignete sich auf dem Lauberhornweg. Die Beamten sollen auf der Suche nach den Verdächtigen einer Straftat gewesen sein. „Es ging um eine Personenüberprüfung im Rahmen eines Polizeieinsatzes“, wie die Sprecherin weiter sagte

Einige Feuerwehreinsätze wegen starken Regens

10.15 Uhr: In der Nacht zum zweiten Weihnachtsfeiertag hat es in Berlin stark geregnet. Mehrmals wurde die Feuerwehr verständigt. Es gab einige wetterbedingte Einsätze, darunter in vollgelaufenen Kellern, sagte ein Feuerwehrsprecher am Dienstag. Es habe aber kaum Mehrbelastung durch den Regen gegeben.

E-Rollerfahrer kracht in Mitte mit Auto zusammen

Ein E-Scooter-Fahrer kollidierte in Mitte mit einem Auto. © Pudwell | Pudwell

9.36 Uhr: Ein E-Roller-Fahrer und ein Autofahrer sind in der vergangenen Nacht an der Holzmarktstraße Ecke Alexanderstraße in Mitte kollidiert. Ersten Informationen von vor Ort zufolge erlitt der E-Scooter-Fahrer Verletzungen. Das Auto und der E-Scooter wurden bei dem Crash beschädigt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Unbekannte fahren in Tegel mit Auto in Juweliergeschäft

Fachkräfte reparieren den Eingangsbereich eines beschädigten Juweliergeschäfts an der Berliner Straße in Tegel. © Funke Foto Services | Maurizio Gambarini

8.01 Uhr: In Tegel im Bezirk Reinickendorf ist am Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertags ein Auto in ein Juweliergeschäft gefahren. Was bislang zu dem Blitzüberfall bekannt ist, lesen Sie hier.

Freie Universität stellt nach Hörsaalbesetzung 20 Strafanzeigen

Blick auf die Freie Universität Berlin, die dieses Jahr 75-jähriges Bestehen feierte. © dpa | Christoph Soeder

5.18 Uhr: Im Zusammenhang mit einer Hörsaalbesetzung Mitte Dezember mit Bezug zum Gaza-Krieg hat die Freie Universität Berlin (FU) gegen eine Reihe von Menschen Strafanzeige gestellt. Es seien 20 Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs, teilte die Hochschule auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Eine Studierendengruppe hatte den FU-Hörsaal am 14. Dezember besetzt. Ziel war laut den „FU Students for a Free Palestine“, „ein sicheres Umfeld zum Lernen, zum Austausch und zur Vereinigung gegen den anhaltenden Völkermord zu schaffen“. Es kam nach FU-Angaben „vereinzelt zu Auseinandersetzungen“ zwischen Kritikern der Veranstaltung und Teilnehmenden der Besetzung, weshalb man die Polizei gerufen habe. Diese räumte den Hörsaal. Nach Kenntnisstand der FU stellte auch die Polizei im Zuge der Besetzung eine Anzeige gegen eine Person wegen Beleidigung.

Die FU stellte nach eigenen Angaben außer im Zusammenhang mit der Bestzung noch drei weitere Strafanzeigen, jeweils gegen Unbekannt: zwei wegen antisemitischer Schmierereien und eine wegen politischer Aussagen an einem Informationsstand. Darüber hinaus sei der Universität durch Zufall bekannt geworden, dass es im Zusammenhang mit einer körperlichen Auseinandersetzung und einem Antisemitismusvorwurf am 19. Dezember weitere drei Anzeigen gegeben habe.

Die Angaben zu sämtlichen Strafanzeigen bezogen sich auf die Zeit vom 18. Oktober bis 19. Dezember – wobei laut Uni nicht ausgeschlossen werden konnte, dass mögliche weitere nicht zentral bekannt wurden. Im RBB sprach FU-Präsident Günter Ziegler kürzlich auch davon, dass Hausverbote geprüft würden.