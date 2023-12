Berlin. Das Wetter in Berlin war über Weihnachten und die Feiertage verregnet und stürmisch. Heute am Mittwoch kommt allerdings die Sonne raus.

Die Menschen in Berlin und Brandenburg können sich am Mittwoch auf Sonne einstellen. Nur wenige Wolken sollen am Himmel zu sehen sein. Ab Mittag nehme die Bewölkung von der Elbe her allmählich zu, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Zwischen Prignitz und Oberhavel fällt am Abend leichter Regen. Bei Tageshöchsttemperaturen zwischen fünf und sieben Grad weht ein schwacher bis mäßiger Wind.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es zunächst wolkig und überwiegend trocken. Nach Mitternacht ziehen von Nordwest nach Südost allmählich mehr Wolken auf. Stellenweise fällt etwas Regen. Die Temperaturen sinken auf zwei bis fünf Grad. Es weht schwach bis mäßig.

Wolkig mit einigen heiteren Abschnitten ist das Wetter am Donnerstag. Anfangs regnet es lokal etwas, später bleibt es die meiste Zeit über trocken. Auf milde neun bis zwölf Grad steigen die Temperaturen. Ein mäßiger, teils böiger Wind weht.

Bei wechselnder Bewölkung gibt es in der Nacht zum Freitag vereinzelt Schauer. Die Temperaturen gehen auf fünf bis acht Grad zurück. Es weht mäßig bis frisch, zeitweise mit Windböen. Stürmisch wird es örtlich am Freitag. Bei vielen Wolken fallen zeitweise Schauer. Die Temperaturen steigen auf neun bis zwölf Grad.

Wetter in Berlin und Brandenburg – Die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes im Detail

Mittwoch, 27. Dezember: Heute bei wenigen Wolkenfeldern viel Sonnenschein. Ab Mittag von der Elbe her allmählich Bewölkungsaufzug. Am Abend zwischen Prignitz und Oberhavel leichter Regen. Höchsttemperatur 5 bis 7 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind, zunächst aus Südwest bis West, ab Mittag auf Süd bis Südost drehend. In der Nacht zum Donnerstag zunächst wolkig oder gering bewölkt und vielerorts niederschlagsfrei. Nach Mitternacht von Nordwest nach Südost allmähliche Bewölkungszunahme, stellenweise etwas Regen. Tiefstwerte 5 bis 2 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus südlichen Richtungen.

Donnerstag, 28. Dezember: Am Donnerstag wolkig, zeitweise heitere Abschnitte. Anfangs örtlich noch etwas Regen, später die meiste Zeit trocken. Erwärmung auf 9 bis 12 Grad. Mäßiger, teils böig auffrischender Südwestwind. In der Nacht zum Freitag bei wechselnder Bewölkung vereinzelt Schauer. Temperaturrückgang auf 8 bis 5 Grad. Mäßiger bis frischer Wind aus Südwest, zeitweise Windböen.

Freitag, 29. Dezember: Am Freitag stark bewölkt und zeitweise Schauer. Temperaturanstieg auf 9 bis 12 Grad. Mäßiger bis frischer Südwestwind mit Windböen, örtlich stürmische Böen. In der Nacht zum Samstag wechselnd bis stark bewölkt, regional Schauer. Abkühlung auf 6 bis 4 Grad. Mäßiger Südwestwind, zeitweise Windböen.

Samstag, 30. Dezember: Am Samstag stark bewölkt und zeitweise Regen. Tageshöchstwerte zwischen 6 und 8 Grad. Mäßiger bis frischer Westwind mit Windböen. In der Nacht zum Sonntag bedeckt, regnerisch. Tiefstwerte zwischen 5 und 3 Grad. Mäßiger und teils böiger Wind aus Südwest.

