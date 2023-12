Berlin. Bei der Psychiatrie fehlt es an Platz und Personal. Das muss sich dringend ändern, findet Morgenpost-Redakteur Philipp Siebert.

Woher hat ein Insasse der forensischen Psychiatrie eigentlich mitten in der Nacht eine Pfanne? Wieso hat ein Mitpatient ein Messer, und warum gelang den beiden anscheinend problemlos die Flucht aus dem Krankenhaus des Maßregelvollzugs (KMV) in Wittenau? All das werden die weiteren Ermittlungen klären müssen. Erst dann wird auch klar sein, ob strukturelle Probleme im KMV den Ausbruch erleichtert haben. Die gibt es mit Sicherheit zur Genüge.