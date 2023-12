In Neukölln gab es zwei Crahs. Die Polizei war im Einsatz. Die Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Blog.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 24. Dezember: Dahme-Spreewald – Einbrecher sperren 23-jährigen Sohn in seinem Zimmer ein

16.17 Uhr: Unbekannte Einbrecher haben in einem Einfamilienhaus in Niewitz im Landkreis Dahme-Spreewald den 23-jährigen Sohn des Eigentümers in seinem Zimmer eingesperrt. Anschließend hätten die Einbrecher am Freitag mehrere Zimmer und Schränke nach Diebesgut durchsucht und seien dann geflüchtet, berichtete die Polizei am Sonntag. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizei konnte der später zurückgekehrte Vater seinen Sohn befreien. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Aufmerksame Nachbarn retten 74-Jährigem in Königs Wusterhausen das Leben

15.50 Uhr: Aufmerksame Nachbarn haben einem 74-Jährigen in Königs Wusterhausen im Landkreis Dahme-Spreewald kurz vor Weihnachten möglicherweise das Leben gerettet. Nachbarn eines Mehrfamilienhauses meldeten der Polizei am Samstag, dass sie den 74-Jährigen schon seit Tagen nicht mehr gesehen hätten, wie die Polizeidirektion Süd am Sonntag berichtete. In der Wohnung brenne Licht und vor der Tür stapele sich geliefertes Essen. Die alarmierten Polizeibeamten ließen die Wohnungstür öffnen und fanden den Bewohner in hilfloser Lage vor. Der 74-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Fensterscheibe beim AfD-Bürgerbüro in Cottbus eingeworfen

15.30 Uhr: Unbekannte Täter haben in Cottbus am Bürgerbüro der AfD eine Fensterscheibe im Eingangsbereich eingeworfen. Ein Zeuge habe den Vorfall am Samstagmorgen gemeldet, berichtete die Polizei am Sonntag. Die Unbekannten hätten eine Euro-Palette in die Scheibe geworfen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 5000 Euro und hat ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Wolf bei Unfall in Ostprignitz-Ruppin getötet

12.35 Uhr: Bei einem Verkehrsunfall auf einer Landstraße bei Kyritz im Landkreis Ostprignitz-Ruppin ist ein Wolf tödlich verletzt worden. Ein 50 Jahre alter Autofahrer sei am Freitagabend auf der Kreisstraße zwischen Barenthin Abbau und Berlitt mit dem Wildtier kollidiert, berichtete die Polizei am Sonntag. Das Tier sei zunächst geflüchtet, der Fahrer habe aber vermutet, dass es ein Wolf gewesen sei. Am nächsten Morgen sei bei Tageslicht der Kadaver des Wolfs am Fahrbahnrand gefunden worden. Die zuständige Wolfsbeauftragte wurde wegen der Abholung verständigt.

Autofahrer zerlegt U-Bahnhof-Geländer und kracht gegen Mast

Der Autofahrer krachte gegen das Geländer. © Pudwell | Pudwell

8.50 Uhr: Ein mutmaßlich betrunkener Autofahrer hat in Neukölln einen schweren Unfall verursacht. Ersten Informationen von vor Ort zufolge kam der Mercdes-Fahrer gegen 1.30 Uhr von der Fahrbahn der Buschkrugallee ab und prallte zunächst gegen das Geländer des U-Bahnhofs Grenzallee.

Das Fahrzeug wurde stark beschädigt. © Pudwell | Pudwell

Nach diesem Crash fuhr er weiter. An der Haarlemer Straße verlor er erneut die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen einen Mast. Der Fahrer soll sich am Kopf verletzt haben. Er habe eine ärztliche Behandlung aber abgelehnt. Die Polizei nahm den Mann fest. Die Ermittlungen dauern an.

Autos kollidieren auf der Hermannstraße in Neukölln

Auf der Hermannstraße kollidierten zwei Autos. © Pudwell | Pudwell

8.44 Uhr: Auf der Hermannstraße in Neukölln hat es am Samstag einen Unfall gegeben. Ersten Informationen von vor Ort zufolge waren gegen 21.30 Uhr zwei Fahrzeuge kollidiert. Ein Absperrgitter und Poller konnten einen Kleinwagen aufhalten, nicht direkt die Stufen hinunter zum U-Bahnhof Boddingstraße zu stürzen. Es sollen mindestens zwei Personen verletzt worden sein. Die Polizei sperrte die Unfallstelle weiträumig zwischen Boddinstraße und der Werbellinstraße ab. Der Verkehr wurde umgeleitet. Nach knapp 50 Minuten war die Unfallstelle durch die Berliner Feuerwehr bzw. eines privaten Abschleppunternehmens geräumt.

Ausbruch aus Maßregelvollzug in Reinickendorf

Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. © Pudwell | Pudwell

8.31 Uhr: Zwei Insassen sind in der vergangenen Nacht aus dem Krankenhaus des Maßregelvollzuges in Reinickendorf geflüchtet. Das teilte die Polizei der Berliner Morgenpost mit. Mehr darüber lesen Sie in diesem ausführlichen Artikel.