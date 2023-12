Berlin. Der Schnee an Weihnachten bleibt aus. Stattdessen fühlt es sich herbstlich an. Das ist die Vorhersage für heute und die kommenden Tage.

Mit dem Schlitten fahren, einen Spaziergang durch einen verschneiten Wald machen oder vom Kamin aus das Schneetreiben beobachten: So stellen sich wohl viele das perfekte Weihnachtswetter vor. Doch dieses Jahr fühlt man sich eher in den Herbst zurückversetzt. An Heiligabend stürmte und regnete es in Berlin und Brandenburg. Ein User schrieb beim Kurznachrichtendienst X, ehemals Twitter: „Wetter in Berlin einfach gottlos, aber frohe Weihnachten (...)“. Herbstlich statt winterlich wird sich das Wetter auch in den kommenden Tagen zeigen.

Der 1. Weihnachtsfeiertag startet mit vielen Wolken und gebietsweise Schauer. Ab Mittag nimmt der Regen vielerorts ab. Die größten Auflockerungen gibt es am ehesten von der Prignitz bis zur Uckermark. Dabei herrschen milde Temperaturen zwischen 10 und 12 Grad. Und es bleibt windig, zunächst noch stürmische Böen, die dann immer mehr abschwächen. In der Nacht zum 2. Weihnachtsfeiertag kündigt sich wieder Regen mit Windböen an. Die Temperaturen sinken auf 9 bis 6 Grad.

Auch der 2. Weihnachtsfeiertag zeigt sich von seiner herbstlichen Seite. Erneut sagen die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zeitweise Regen voraus. Es gibt nur vereinzelt Auflockerungen. Vorübergehend kann es stürmische Böen geben. Die Temperaturen liegen zwischen 9 und 12 Grad. Auch nach den Weihnachtsfeiertagen bleibt es regnerisch und windig.

Wetter in Berlin und Brandenburg – Die Vorhersage des Wetterdienstes im Detail:

Dienstag, den 26. Dezember 2023: Am 2. Weihnachtsfeiertag zunächst stark bewölkt und zeitweise Regen. Am Nachmittag vereinzelt Auflockerungen, aber auch noch einzelne Schauer. Höchsttemperatur 9 bis 12 Grad. Mäßiger bis frischer Westwind mit Windböen, vorübergehend stürmische Böen. In der Nacht zum Mittwoch im Norden meist stark bewölkt und zeitweise Regen. In der Südhälfte wechselnd, teils gering bewölkt und meist niederschlagsfrei. Tiefsttemperatur um 3 Grad. Anfangs noch böiger Wind, im Verlauf deutliche Windabnahme, zum Morgen schwacher Südwest- bis Westwind.

Mittwoch, den 27. Dezember 2023: Am Mittwoch bei wechselnder bis starker Bewölkung vielerorts trocken. Erst am Abend örtlich Regen. Etwas kühler, Höchsttemperatur 6 bis 8 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest bis Südost. In der Nacht zum Donnerstag bedeckt und gebietsweise Regen. In der zweiten Nachthälfte zum Teil aber auch länger trocken. Tiefstwerte 5 bis 2 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus südlichen Richtungen.

Donnerstag, den 28. Dezember 2023: Am Donnerstag stark bewölkt und anfangs gelegentlich Regen. Nachmittags häufig trocken mit heiteren Abschnitten. Erwärmung auf 9 bis 12 Grad. Mäßiger bis frischer Südwestwind, dabei zeitweise Windböen, bei Schauern stürmische Böen. In der Nacht zum Freitag bei wechselnder Bewölkung örtlich Schauer, stellenweise aufklarend. Temperaturrückgang auf 8 bis 5 Grad. Mäßiger bis frischer Wind aus Südwest, zeitweise Windböen. (JP)

Die Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienstes für Berlin und Brandenburg lesen Sie auch auf den DWD-Seiten.