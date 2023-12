Der Wolf fühlt sich wieder heimisch. Immer wieder kommt es zu Unfällen oder Angriffen auf Schafe. Was die Politik nun plant.

Bei einem Verkehrsunfall auf einer Landstraße bei Kyritz im brandenburgischen Landkreis Ostprignitz-Ruppin ist ein Wolf tödlich verletzt worden. Ein 50 Jahre alter Autofahrer sei am Freitagabend auf der Kreisstraße zwischen Barenthin Abbau und Berlitt mit dem Wildtier kollidiert, berichtete die Polizei am Sonntag. Das Tier sei zunächst geflüchtet, der Fahrer habe aber vermutet, dass es ein Wolf gewesen sei. Am nächsten Morgen sei bei Tageslicht der Kadaver des Wolfs am Fahrbahnrand gefunden worden. Die zuständige Wolfsbeauftragte wurde wegen der Abholung verständigt.

Leichterer Wolfsabschuss: Ergebnis für Neuregelung im Januar erwartet

Axel Vogel (Bündnis 90/Die Grünen), Umweltminister von Brandenburg © DPA Images | Michael Bahlo

In der Vergangenheit war es immer wieder zu Unfällen mit Wölfen gekommen. Auch die Wolfsangriffe auf Weidetiere nahmen zu. Die Umweltminister von Bund und Länder verständigen sich deshalb auf ein schnelleres Töten einzelner Wölfe. Nach dem Länderbeschluss soll in Gebieten mit einem erhöhten Rissaufkommen bereits nach dem erstmaligen Überwinden des zumutbaren Herdenschutzes und dem Riss von Weidetieren eine Abschussgenehmigung möglich sein. Eine Änderung ist zudem, dass nicht erst eine DNA-Analyse abgewartet werden muss. Die Gebiete mit erhöhtem Rissgeschehen müssen die Länder nun erst einmal festlegen. Die Wolfverordnung muss geändert werden. Bauern und Jägern geht die Regelung jedoch nicht weit genug.

Brandenburg erwartet nun in Abstimmung mit anderen Bundesländern im Januar mehr Klarheit zur Umsetzung der Regelungen. Agrarminister Axel Vogel (Grüne) sagte zuletzt im Landtag, die Länder müssten jetzt Gebiete mit erhöhtem Rissgeschehen definieren, zumutbarer Herdenschutz müsse noch deutlicher bestimmt werden. Die Länder mit den meisten Wölfen wollten sich dazu abstimmen, eine erste Sitzung habe es bereits gegeben. „Ich bin zuversichtlich, dass wir bis zum Januar zu einem Ergebnis kommen.“ Minister Vogel kündigte an, er wolle dann mit Landnutzer- und Naturschutzverbänden besprechen, wie praxistauglich die Regelungen seien. Er betonte mit Blick auf den Herdenschutz mit elektrischen Zäunen auch: „Wir können und wollen nicht die gesamte Landschaft verdrahten.“ dpa/JP

