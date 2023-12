Im Görlitzer Park wurde ein Mann niedergestochen, ein bewaffnetes Trio attackierte einen Uber-Fahrer in Neukölln. News im Blog.

Ein 29-Jähriger wurde im Görlitzer Park überfallen und verletzt

In Neukölln attackierte ein bewaffnetes Trio einen Uber-Fahrer

Ein Maskierter mit Waffe bedrohte einen Verkäufer in Britz

Zwei Kinder erlitten bei Unfällen in Rudow und Rummelsburg schwere Verletzungen

Berlin. In Rudow und in Rummelsburg haben sich am Freitag zwei schwere Unfälle ereignet, bei denen Kinder verletzt worden sind. Beide Jungs wurden in Krankenhäuser gebracht. Außerdem gab es in verschiedenen Bezirken Überfälle. Hier finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 23. Dezember: Hunderte Teilnehmer bei Demonstration für Palästina

14.41 Uhr: Mehrere Hundert Menschen haben in Berlin für ein Ende des Kriegs im Nahen Osten demonstriert. Unter dem Motto „Solidarität mit Palästina“ zogen die Demonstranten vom Halleschen Tor in Kreuzberg zum Brandenburger Tor. Ein Polizeisprecher sprach von mehreren Hundert Teilnehmern. Angemeldet waren nach Polizeiangaben 5000. Die Versammlung verlaufe friedlich, sagte der Sprecher.

Teilnehmer der Demonstration trugen Palästinensertücher und Plakate, auf denen die Bombardierung des Gazastreifens als Kriegsverbrechen verurteilt und Freiheit für Palästina und den Gazastreifen gefordert wurde. Außerdem wurden palästinensische Flaggen und Fahnen der Linke geschwenkt. In Sprechchören forderten die Demonstranten „Stoppt den Mord, stoppt den Krieg, stoppt den Gaza-Genozid“.

Zu der Demonstration hatte der Bezirksverband Neukölln der Partei Die Linke aufgerufen. In dem Aufruf wird die Bundesregierung aufgefordert, sich für einen sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand und für die Aufhebung der Blockade des Gaza-Streifens einzusetzen. Zudem müsse die humanitäre Versorgung der Zivilbevölkerung ermöglicht werden.

Mann wird bei Überfall im Görlitzer Park verletzt

12.51 Uhr: Ein Mann ist in der vergangenen Nacht bei einem Überfall im Görlitzer Park in Friedrichshain-Kreuzberg verletzt worden. Der 29-Jährige schaffte es noch, einen weiteren Mann anzusprechen, bevor er zusammenbrach. Der Zeuge alarmierte die Polizei und Feuerwehr. Bei der Befragung gab der 29-Jährige an, dass ein Mann versuchte hatte, seine Brieftasche zu stehlen. Daraufhin habe er den Unbekannten von sich gestoßen. Der Verdächtige habe ihn daraufhin mit einem spitzen Gegenstand am Rücken verletzt. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen führt das zuständige Kommissariat der Polizeidirektion 5 (City).

Bewaffnetes Trio überfällt Uber-Fahrer in Neukölln

12.31 Uhr: Ein Uber-Fahrer ist in der vergangenen Nacht an der Lahnstraße in Neukölln übefallen und verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde der 29-Jährige gegen 2 Uhr von einem Trio mit einer Schusswaffe bedroht. Sie forderten Geld, was der Fahrer aber nicht herausgab. Daraufhin schlugen sie ihn gegen den Kopf. Danach durchsuchten die Männer das Handschuhfach. Da sie jedoch nichts fanden, ergriffen sie ohne Beute die Flucht.

Der Uber-Fahrer fuhr vom Tatort zu einer Tankstelle an der Karl-Marx-Straße und verständigte die Polizei und Rettungskräfte. Durch die Schläge hatte der 29-Jährige mehrere Platzwunden am Kopf erlitte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Polizisten suchten die Umgebung nach den Tätern ab, die Suche verlief jedoch erfolglos. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 (City) hat die weiteren Ermittlungen wegen schweren Raubes übernommen.

Junge (12) rennt in Rummelsburg auf die Straße und wird von Bus erfasst

11.20 Uhr: Ein Kind ist am Freitag bei einem Unfall mit einem Bus in Rummelsburg im Bezirk Lichtenberg verletzt worden. Zuvor war der 12-Jährige gegen 12.40 Uhr auf die Nöldnerstraße gerannt. Ein 60 Jahre alter Busfahrer konnte trotz Vollbremsung den Bus nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und erfasste den Jungen. Das Kind wurde mit Kopf-, Rumpf und Beinverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Durch die Vollbremsung erlitten zwei Bus-Fahrgäste ebenfalls Verletzungen. Auch sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Wegen der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme war die Nöldnerstraße mehrere Stunden bis etwa 16.45 Uhr gesperrt.

Junge (6) wird in Rudow von Auto angefahren und durch die Luft geschleudert

11.09 Uhr: Ein Kind ist am Freitag bei einem Unfall in Rudow im Bezirk Neukölln verletzt worden. Der sechs Jahre alte Junge war von einem 45 Jahre alten Autofahrer erfasst worden, als er mit seiner Mutter gegen 7.50 Uhr den Neudecker Weg überquerte. Das Kind wurde durch die Luft geschleudert und prallte auf den Asphalt. Ein Rettungswagen brachte ihn mit Kopf-, Bein- und Rumpfverletzungen in ein Krankenhaus. Die Mutter blieb unverletzt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Maskierter mit Waffe überfällt Geschäft in Britz

10.46 Uhr: Ein Mann hat am Freitag gegen 18.45 Uhr ein Schuhgeschäft an der Fritz-Reuter-Allee in Britz im Bezirk Neukölln überfallen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte der Maskierte den 31 Jahre alten Angestellten mit einer Schusswaffe bedroht und Geld gefordert. Der Verkäufer habe das Geld in den Beutel des Räubers packen müssen. Danach forderte der Verdächtige den Verkäufer auf, sich auf den Boden zu legen. Der Maskierte flüchtete. Die Ermittlungen führt das zuständige Raubkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).