Berlin. Zwei Bewaffnete sind in der vergangenen Nacht aus einem Krankenhaus in Wittenau ausgebrochen. Das ist bislang bekannt.

Zwei Insassen sind in der vergangenen Nacht aus dem Maßregelvollzug in Reinickendorf geflüchtet. Das teilte die Polizei der Berliner Morgenpost mit. Eine Einsatzhundertschaft mit Maschinenpistolen durchsuchte in der Nacht das Gelände des Krankenhauses in Wittenau. Bislang konnten die Personen noch nicht gefunden werden.

Wie die BZ berichtete, soll es zu dem Ausbruch gegen 3 Uhr gekommen sein. Die Insassen sollen das Krankenhaus-Personal bedroht haben. Laut des Berichts gelten die Männer als hochgefährlich, sie sollen mit Messern bewaffnet sein.

Gefangenenbefreiung eines Clan-Mitglieds gescheitert

Einen ähnlichen Vorfall gab es zuletzt in Berlin-Buch. Ein Mitglied eines bekannten arabischstämmigen Clans in Berlin sollte aus einem gesicherten Krankenhaus für Kriminelle befreit werden. Der Versuch der Gefangenenbefreiung in der Nacht zu Mittwoch scheiterte aber, weil Wachleute den Einbruch bemerkten.