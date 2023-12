Berlin. Die Fluggäste mussten kurz vor Weihnachten am Flughafen BER viel Geduld mitbringen. Ein Pilot spricht von chaotischen Zuständen.

Der Weihnachtsurlaub begann am Sonnabend, einen Tag vor Heiligabend, für unzählige Reisende am Flughafen BER mit teils stundenlangen Verspätungen. Unter anderem wegen „massiven Personalmangels“ beim Bodenpersonal des Abfertigungsunternehmens Swissport war es zu Verzögerungen bei den Starts von bis zu drei Stunden gekommen, wie eine BER-Sprecherin erklärte. Ursache für den Engpass sei der hohe Krankenstand.

Laut der BER-Internetseite sollte etwa der für 12 Uhr angekündigte Flieger nach Lanzarote erst mit achtstündiger Verspätung abheben, ein Flug nach Teneriffa war aufgrund des Ausfalls für 15 statt 11 Uhr angekündigt. Vom Mittag an bis zum frühen Abend konnte kaum ein Flugzeug wie geplant abheben. Neben Swissport litten auch andere Bodendienstleister unter Personalengpässen, weshalb am Sonnabend besonders viele Flüge betroffen waren.

Flugverspätungen auch in den nächsten Tagen möglich

Swissport ist für die Betreuung der Flugzeuge zuständig, be- und entlädt sie mit Gepäck und ist grundsätzlich für die Startvorbereitungen der Maschinen sowie die Abfertigung der Passagiere verantwortlich. Eine Sprecherin erklärte am Sonnabend auf Nachfrage, dass es wegen der „Grippe- und Covidwelle“ in einigen Bereichen einen Personalausfall von 20 Prozent gebe.

Hinzu kämen weitere Faktoren, die den Flugbetrieb erheblich stören würden. „Ein Systemausfall des Flughafensystems CUPPS verursachte am Sonnabendmorgen erhebliche Verspätungen in der ersten Abgangswelle, deren Auswirkungen bis zum Abend spürbar sind“, erklärte die Sprecherin. Der Enteisungsprozess der Flugzeuge würde zusätzlich zu Verspätungen führen.

Ein X-Nutzer (ehemals Twitter) zitierte während des Wartens einen Piloten. Dieser solle den Passagieren durchgegeben haben: „Ich bin ganz ehrlich: Hier herrschen chaotische Zustände.“

Ein anderer Nutzer schrieb: „Hey @berlinairport, you seem to forgot to staff anyone to unload baggage. Been waiting two hours for our bags from our @easyJet flight. No info provided, no help.“ Darin beklagt er, dass er zwei Stunden auf sein Gepäck habe warten müssen. Vor Ort habe es keine Informationen dazu gegeben.

Für die kommenden Reisetage am BER konnte die Swissport-Sprecherin keine Entwarnung geben. Die Situation bleibe „angespannt“. Eine leichte Beruhigung wurde zum Sonnabendabend ab 18 Uhr erwartet. Aufgrund der hohen Krankenstände könnten weiterhin Verspätungen auftreten. „Swissport setzt alles daran, so viele Mitarbeiter wie möglich einzusetzen, hat die Schichten heute bereits maximal verlängert und operative Führungskräfte zur Unterstützung eingesetzt“, teilte die Sprecherin mit.