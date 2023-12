Berlin. Der Personalmangel in den Behörden ist ein riesiges Problem für die Politik. Wie Berlin das Problem in den Griff bekommen will.

Die Berliner Verwaltung sieht sich zunehmend mit einem Phänomen konfrontiert, dass es früher in diesem Umfang nicht gegeben hat: Junge Beschäftigte zwischen 30 und 40 Jahren geben feste Stellen auf und kündigen ihren Dienst beim Land. Mehr als 1000 solcher Austritte werden inzwischen pro Jahr registriert.