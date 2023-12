Zwei Männer sollen Pyrotechnik im Internet verkauft haben – angeblich an die propalästinensische Szene. Blaulicht-News im Blog.

Fürstenwalde: Mehrfach-Brandstifter festgenommen

Mann missbraucht Polizei als Taxi

Wedding: Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Mord an 42-Jährigem fest

Brand in Neu-Hohenschönhausen

In Wedding streiten zwei Männer, ein Dritter wird vermeintlich angeschossen

Ein 19-Jähriger greift seine Eltern mit einem Messer an

Jahresbilanz: Mehrere Kilogramm Drogen in Berliner Gefängnissen gefunden

Landkreis Fläming: Tödlicher Unfall auf der A2

Berlin. Dreiste Aktion eines 47-Jährigen – er ruft die Polizei, weil er kein Taxi bekommt. Ein 19-Jähriger greift unter Drogeneinfluss seine Eltern mit einem Messer an. In Neu-Hohenschönhausen (Bezirk Lichtenberg) bricht in einem Haus mit elf Stockwerken ein Feuer aus. In Wedding nimmt die Polizei nach dem Mord an einem 42-Jährigen einen Tatverdächtigen fest. Hier finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 22. Dezember: Polizei nimmt mutmaßlichen Serien-Brandstifter fest

18.20 Uhr: Die Polizei hat einen Mann in Fürstenwalde wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung in mehreren Fällen vorläufig festgenommen. Der 38-Jährige stehe im Verdacht, in diesem und im vorangegangenen Jahr mindestens vier schwere Brandstiftungen begangen zu haben, teilte die Polizei am Freitag mit. Bei den Bränden seien mehrere Menschen durch Rauch gesundheitlich beeinträchtigt worden. Die Ermittler schätzen den Schaden auf einen sechsstelligen Betrag. Polizisten hätten die Wohnung des Mannes in Fürstenwalde durchsucht und Beweismittel gefunden, die den Tatverdacht erhärteten. Der Mann sei am Donnerstag vorläufig festgenommen worden.

Männer verkauften illegale Pyrotechnik

16.15 Uhr: Ein 42-Jähriger soll mit seinen 14- und 16-jährigen Söhnen illegale Pyrotechnik über das Internet verkauft haben. Die Polizei durchsuchte die Wohnanschrift des Mannes in Britz. Der Polizei liege ein Hinweis vor, dass sich die propalästinensische Szene über den Shop des Mannes mit Feuerwerk eingedeckt haben könnte, darunter auch Kugelbomben. Zudem bestand der Verdacht, dass dieses an Silvester gegen Polizisten zum Einsatz kommen könnte. Auch ein 27-Jähriger wird verdächtig, in großem Stil mit Pyrotechnik zu handeln, auch hier durchsuchte die Polizei seine Wohnung – ebenfalls in Britz. Ein politischer Bezug sei aber nicht gegeben. Gefunden wurde illegale Pyrotechnik im dreistelligen Kilobereich, darunter über 80 Kugelbomben, 30.000 Böller und knapp 100 Knallpatronen, eine Schreckschusswaffe, 50.000 Euro, Mobiltelefone und Laptops. Als Zufallfund kam noch eine Vielzahl an gefälschter Markenkleidung hinzu.

29-Jähriger in Wedding mutmaßlich angeschossen

11.57 Uhr: Ein 29-Jähriger ist in Wedding mutmaßlich angeschossen worden. Ersten Erkenntnissen zufolge sei er am frühen Donnerstagabend auf dem Gehweg an zwei sich streitenden Männern vorbeigelaufen, als ihn ein Schuss getroffen habe, teilte die Polizei mit. Ein Bekannter habe den 29-Jährigen mit einer Schussverletzung am Arm in ein Krankenhaus gebracht, wo er operiert wurde. Die beiden Männer, die sich den Angaben zufolge gestritten haben, blieben demnach bislang unbekannt. Die Polizei ermittelt zu den genauen Hintergründen.

Tatverdächtiger wegen Mordes in Wedding festgenommen – Haft

11.33 Uhr: Rund eine Woche nach dem Fund eines getöteten 42-Jährigen in einer Wohnung in Wedding ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen, wie die Berliner Polizei und die Generalstaatsanwaltschaft mitteilten. Der 56-Jährige stehe im Verdacht, den Mann ermordet zu haben. Der 42-Jährige war am Donnerstag vergangene Woche leblos in einer Wohnung in der Utrechter Straße gefunden worden.

Ermittlungen der Mordkommission des LKA und der Staatsanwaltschaft führten demnach zu dem Tatverdächtigen. Am Mittwoch wurde er in Wedding festgenommen, am Donnerstag Haftbefehl erlassen, wie es hieß.

47-Jähriger missbraucht Polizei als Taxi – Teure Heimfahrt

Klaistow in Brandenburg: Feuerwehrkräfte stehen am angeblichen Einsatzort, ein Feuerwehrmann spricht mit dem Anrufer. © DPA Images | Cevin Dettlaff

9.41 Uhr: Ein 47-Jähriger in Klaistow (Landkreis Potsdam-Mittelmark) hat in der Nacht zu Freitag Polizei und Feuerwehr alarmiert, weil er kein Taxi bekam. Der Mann habe bei der Feuerwehr wegen eines umgefallenen Baumes angerufen, sagte ein Polizeisprecher. Vor Ort stellten die Feuerwehrleute fest, dass der Mann gelogen hatte, es gab keinen umgefallenen Baum. Sie alarmierten die Polizei. Es habe sich herausgestellt, dass der Mann bereits eine Stunde zuvor bei der Polizei anrief, weil er wegen des Sturms kein Taxi bekam und nach Hause gebracht werden wollte. Ein Test ergab einen Atemalkoholwert von 1,09 Promille. Wegen der Wetterlage wurde er dann tatsächlich von der Polizei nach Hause gefahren. Die Kosten für die Fahrt sowie für die Einsätze von Polizei und Feuerwehr muss der Mann tragen. Außerdem läuft eine Anzeige wegen Notrufmissbrauchs gegen ihn.

19-Jähriger greift unter Drogeneinfluss Eltern mit Messer an

9.24 Uhr: Ein 19-Jähriger hat am Donnerstagabend in Schwedt (Oder) (Landkreis Uckermark) seine Eltern in der gemeinsamen Wohnung mit einem Messer angegriffen. Den verletzten Eltern sei es gelungen, sich in ein Zimmer einzuschließen und auf die Polizei zu warten, teilte die Polizei mit. Die Beamten überwältigten den Mann und nahmen ihn fest. Ein Drogentest reagierte positiv auf Benzodiazepine. Die Eltern wurden in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Kriminalpolizei ermittelt zum Tatmotiv. Die Staatsanwaltschaft entscheidet über das weitere Vorgehen.

Tausend Handys und viele Kilo Drogen in Gefängnissen gefunden

9.11 Uhr: Auch im laufenden Jahr sind in den Berliner Gefängnissen wieder mehr als tausend verbotene Handys und diverse Kilogramm Drogen gefunden worden. Bis Ende September waren es 1077 Handys, die meisten davon in den Gefängnissen Plötzensee und Moabit, wie die Senatsjustizverwaltung auf eine Anfrage der Grünen antwortete.

Mehr als acht Kilogramm Cannabis, also vor allem Marihuana, entdeckten die Justizbeamten bei ihren Kontrollen. Dazu kamen rund 260 Gramm Kokain, einige hundert Gramm verschiedener Aufputschmittel und etwas Heroin. Die Zahlen im vergangenen Jahr 2022 waren etwas höher, 2021 etwas niedriger.

Brand in Neu-Hohenschönhausen – Verdacht auf Brandstiftung

8.49 Uhr: In der Nacht zum Freitag ist in einem elfgeschossigen Haus in der Zingster Straße (Neu-Hohenschönhausen) ein Feuer ausgebrochen. Die Gründe für das Feuer sind noch nicht abschließend ermittelt, sagte ein Sprecher am frühen Freitagmorgen. Die Kriminalpolizei ermittle demnach noch vor Ort, der Verdacht der Brandstiftung stehe im Raum. Verletzt worden sei niemand.

Tödlicher Unfall auf der Autobahn 2 im Landkreis Fläming

7.52 Uhr: Ein Mensch ist bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag auf der Autobahn 2 gestorben, zwei weitere sind verletzt. Die drei Personen waren in einem Transporter unterwegs, als der Fahrer zwischen den Anschlussstellen Brandenburg und Wollin (Landkreis Fläming) die Kontrolle über den Wagen verlor und in die Leitplanke krachte, sagte ein Polizeisprecher. Diese Schutzplanke bohrte sich in das Innere des Wagens. Der Beifahrer wurde tödlich verletzt. Der Fahrer und ein weiterer Mitfahrer erlitten teils schwere Verletzungen. Weshalb der Fahrer die Kontrolle über den Transporter verlor, ist noch unklar. Auch zu den betroffenen Personen könne man noch keine Angaben machen, so der Sprecher. Die Autobahn war bis in den frühen Abend hinein gesperrt.