Berlin. Die Bundestagswahl wird im Februar 2024 in Berlin teilweise wiederholt. Doch wer darf teilnehmen? Das Rätsel löst dieser Wahl-Service.

Viele Berlinerinnen und Berliner werden noch einmal zur Wahlurne gebeten. Am 11. Februar 2024 wird die Bundestagswahl in 455 der 2256 Wahlbezirke wiederholt. Doch woher weiß ich, ob ich wahlberechtigt bin? Das können Sie nun auf der Homepage des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg in der Adresssuche herausfinden. Das Bezirksamt Pankow wies in einem Post beim Kurznachrichtendienst X, ehemals Twitter, auf den Wahl-Service hin.

Bundestagswahl in Berlin: Wahlbenachrichtigungen werden im Januar verschickt

Zusätzlich werden ab 2. Januar auch die Wahlbenachrichtigungen an alle Wahlberechtigten verschickt. Die Unterlagen enthalten Informationen zum Wahllokal und zur Möglichkeit einer Briefwahl. Auch auf der Homepage der Bundeswahlleiterin werden wichtige Fragen rund um die teilweise Wahlwiederholung ausführlich beantwortet.

Landeswahlleiter Stephan Bröchler geht davon aus, dass bei der teilweisen Wiederholungswahl rund 550.000 Berlinerinnen und Berliner abstimmen können. Das wäre etwas mehr als ein Fünftel der Zahl der Wahlberechtigten bei der von Pannen und Fehlern geprägten Wahl am 26. September 2021.

Zuletzt berieten sich die Kreiswahlausschüsse und der Landeswahlausschuss über praktische Fragen. Eine betrifft die Stimmzettel. Prinzipiell ist es so, dass bei der teilweisen Wiederholungswahl dieselben Parteien und Kandidaten antreten wie 2021. Allerdings muss auf den Stimmzetteln etwa eine Namensänderung der früheren Partei NPD berücksichtigt werden, die nun Die Heimat heißt. Zudem ist mindestens ein Bewerber von 2021 inzwischen gestorben. Er wird vom Wahlzettel gestrichen.

Stephan Bröchler, Berliner Landeswahlleiter, kommt in den Verhandlungssaal des Bundesverfassungsgerichts. © DPA Images | Uwe Anspach

Nach bisherigen Rückmeldungen aus den Bezirken geht Bröchler davon aus, dass es bei der Rekrutierung freiwilliger Wahlhelfer keine Probleme gibt. Angesichts der Zahl der nun in Rede stehenden Wahlbezirke ist davon auszugehen, dass um die 3000 oder etwas mehr Wahlhelferinnen und -helfer gebraucht werden. Zum Vergleich: Bei der kompletten Wiederholung der Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus und den Bezirksverordnetenversammlungen am 12. Februar dieses Jahres waren rund 42.000 Wahlhelfer im Einsatz. dpa/JP

