Berlin. Und das im Dezember: Am Freitagabend gab es ein Gewitter über Berlin, gleichzeitig fiel Schnee. Gibt es doch noch weiße Weihnachten?

Viele Berlinerinnen und Berliner werden ihren Ohren am Freitagabend nicht getraut haben: Gewitter im Dezember? In der Hauptstadt rummste es nach dem Sturm „Zoltan“ ordentlich, Blitze zuckten – und es fiel dabei sogar Schnee. Ein User schrieb beim Kurznachrichtendienst X, ehemals Twitter: „Am Bett meiner Tochter vorhin eingeschlafen. Zwischendurch Gewitter und starken Regen mitbekommen. Jetzt ist alles WEISS! Ich bin irritiert. Mein Gehirn kommt nicht klar. Aber: I‘m dreaming of a white Christmas.“

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Am Bett meiner Tochter vorhin eingeschlafen..zwischendurch Gewitter und starken Regen mitbekommen..jetzt ist alles WEIẞ! Ich bin irritiert..mein Gehirn kommt nicht klar..aber: I‘m dreaming of a white Christmas ️️ #Berlin — Jen (@Jen_StewyFlippy) December 22, 2023 Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Auch ein weiterer User war wegen des Wetters irritiert: „Irgendetwas stimmt nicht: Gewitter Ende Dezember in Berlin. Ich kann mich erinnern, wann das je gewesen ist – lasse mich aber gerne eines besseren belehren.“

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Irgendetwas stimmt nicht: Gewitter Ende Dezember in Berlin ️️ Ich kann mich erinnern, wann das je gewesen ist - lasse mich aber gerne eines besseren belehren. — Ron Schwarz (@schwarz_ron) December 22, 2023 Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Zwei weitere Personen posteten am Freitagabend Fotos von einer verschneiten Straße.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ein Hauch von weißer Weihnacht in #Berlin #Tempelhof.#Schnee #Gewitter#THFbleibt pic.twitter.com/nHSWBosAQL — THF-Berliner (@berlinfluencer) December 22, 2023 Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Naturphänomen in Berlin: So entsteht ein Winter-Gewitter

Doch wie kam es zu diesem Winter-Gewitter? Laut Deutschem Wetterdienst müssen für die Entstehung dieses Wetter-Phänomens ausreichend Feuchtigkeit und ein starker vertikaler Temperaturunterschied vorhanden sein. Da wärmere Luft leichter sei als kältere, könne das Luftpaket durch einen fortdauernden Temperaturunterschied bis in große Höhen aufsteigen und zu Gewitterwolkenbildung führen. „In unseren Breiten reicht im Winter die Erwärmung des Bodens durch die Sonne aber bei weitem nicht aus und so muss für die Gewitterentstehung in großen Höhen eine sehr kalte Luft vorhanden sein“, erklären die Meteorologen. Als Faustregel könne man einen Temperaturunterschied von rund 30 Grad annehmen.

Blitzentladungen sowie die Lebensdauer fallen meist wesentlich geringer aus als bei Sommergewittern. „Dafür treten im Winter zusätzliche Phänomene auf. So werden Wintergewitter nicht nur von kräftigen Regen-, sondern auch von Graupel- oder auch Schneeschauern begleitet. Je nach Stärke des Gewitters und wie kalt die Luft ist, ist auch ein kräftiges Schneetreiben möglich. Außerdem kann es innerhalb kurzer Zeit zu einem deutlichen Temperaturrückgang kommen“, schreibt der Deutsche Wetterdienst.

Gibt es doch noch weiße Weihnachten in Berlin und Brandenburg?

Bleibt die weiße Pracht oder kommt noch mehr Schnee? Weiße Weihnachten – so würden sich viele das Wetter wünschen. Doch das wird dieses Jahr in Berlin und Brandenburg ein Traum bleiben. Das Weihnachtswochenende startet am Samstag bedeckt. Es gibt zeitweise Regen und Regenschauer, zum Teil mit Schnee vermischt. In Schauernähe muss mit Windböen gerechnet werden. Erst am Nachmittag nimmt der Wind ab. Die Höchstwerte liegen zwischen 3 und 5 Grad. In der Nacht zum Heiligabend gibt es erneut Schneeregen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 3 und 0 Grad, vereinzelt vorübergehend um -1 Grad.

Am Heiligabend geht es regnerisch weiter – bei milden Temperaturen zwischen 9 und 11 Grad. Am Nachmittag prognostiziert der Deutsche Wetterdienst vereinzelte Regenpausen. Nachts regnet es zeitweise weiter bei 10 bis 7 Grad. Am ersten Weihnachtsfeiertag fällt nach wie vor immer wieder Regen. Es bleibt mild bei 10 bis 12 Grad. Örtlich wehen stürmische Windböen. Ähnlich sieht das Wetter auch am zweiten Weihnachtsfeiertag aus.

Wetter in Berlin und Brandenburg: Die Vorhersage des DWD im Detail

Sonntag, den 24. Dezember 2023: Am Heiligabend bedeckt und regnerisch mit wenigen Regenpausen. Sehr mild bei Höchstwerten von 9 bis 11 Grad. Mäßiger, teils frischer und böiger Wind aus Südwest. In der Nacht zum 1. Weihnachtsfeiertag stark bewölkt und zeitweise Regen. Tiefstwerte 10 bis 7 Grad. Mäßiger bis frischer Südwestwind mit Windböen, vereinzelt stürmischen Böen.

Montag, den 25. Dezember 2023: Am 1. Weihnachtsfeiertag meist stark bewölkt und zeitweise Regen, aber auch Regenpausen. Höchsttemperatur 10 bis 12 Grad. Mäßiger bis frischer Wind um West mit Windböen, örtlich stürmische Böen. In der Nacht zum 2. Weihnachtsfeiertag meist bedeckt mit teils mäßigem Regen. Tiefsttemperatur 8 bis 5 Grad. Frischer Südwestwind mit häufigen Wind- oder stürmischen Böen.

Dienstag, den 26. Dezember 2023: Am 2. Weihnachtsfeiertag stark bewölkt mit kurzen Auflockerungen, zeitweise Regenschauer. Höchsttemperatur 9 bis 12 Grad. Mäßiger bis frischer Westwind mit Wind- und stürmischen Böen.

In der Nacht zum Mittwoch wechselnd bewölkt, meist niederschlagsfrei. Tiefsttemperaturen um 4 Grad. Deutliche Windabnahme, zum Morgen schwacher West- bis Südwestwind. dpa/JP