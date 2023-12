Berlin. „Zoltan“ fegt über Deutschland. Auch Bahnreisende in Berlin sind betroffen. Wir fragen nach: Wie ist die Stimmung am Hauptbahnhof?

Die Schlange vor dem DB-Reisezentrum am Berliner Hauptbahnhof ist lang am Freitagvormittag. Sie führt hinaus bis vor die Tür. Wer hier steht, weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll. Die Reisenden hoffen nun auf Hilfe an der Infotheke. Nach der Beratung verlassen sie das Servicecenter häufig mit neuen Fahrplänen in der Hand. Denn viele Züge fallen aus an diesem Freitag oder haben Verspätungen. Das Sturmtief „Zoltan“ zieht über Deutschland und wirkt sich spürbar auf den Bahnverkehr aus.