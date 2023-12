Berlin. Mehr als 100 Angestellte von Ikea, Rewe, Edeka und anderen Ketten streiken am Freitag für die Fortsetzung der Tarifverhandlungen.

So richtig viel los war am Freitag vor Weihnachten in der Ikea-Filiale in Tempelhof zwar nicht mehr. Umso lauter klangen die Trillerpfeifen und Sprechchöre von gut 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich in Warnwesten am Eingang des Möbelhauses aufgebaut hatten. „Ohne uns keinen Handel!“, mit diesem Sprechchor demonstrieren die Angestellten von Lebensmittelketten wie Rewe, Edeka oder Kaufland schon seit Mittwoch und noch bis zum Sonnabend für den Abschluss eines neuen Tarifvertrags.