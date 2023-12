Berlin. Fabian (16) wurde durch eine schwere Krankheit zum Pflegefall. Seine Eltern suchten verzweifelt nach einer Diagnose und nach Hoffnung.

Wenn ein Kind krank wird, entwickeln Eltern ungeahnte Kräfte. „Für sein Kind tut man alles, man will nichts unversucht lassen“, sagen Sven und Jana S. aus Lichtenberg. Doch die rätselhafte Erkrankung ihres Sohnes Fabian (Vorname geändert, Anm. d. Red.) bringt die beiden Berufstätigen an ihre Grenzen. „Bis vor einem Jahr war unsere Welt noch in Ordnung und wir hatten einen normalen Teenager, der das Gymnasium besuchte und sich mit den täglichen Problemen des Älterwerdens beschäftigte“, sagt Sven S., studierter Bauingenieur und Abteilungsleiter bei der Deutschen Bahn. „Heute sind wir von einer Normalität so weit entfernt wie der Mond von der Erde.“