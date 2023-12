Berlin. Sturmtief „Zoltan“ pustet einmal über Deutschland. Auch der Bahnverkehr in und von Berlin ist betroffen. Was Sie jetzt machen können.

Das Sturmtief „Zoltan“ zieht über Deutschland hinweg. Und das hat auch Folgen für Bahnreisende in Berlin und Brandenburg. Wegen Sturmschäden komme es im Bahnverkehr Berlin-Brandenburg noch zu Verspätungen und Unregelmäßigkeiten, teilte ein Bahnsprecher mit. „Im Fernverkehr sind die Auswirkungen auch aus anderen Regionen Deutschlands für Reisende in Berlin spürbar, insbesondere bei Zügen aus Richtung Norden und Westen.“

Ein umgestürzter Baum in der Niederlausitz (Luckau-Uckro-Golßen) störe den Bahnverkehr seit der Nacht auf der Strecke Berlin-Dresden. Die Fernverkehrszüge werden über Falkenberg umgeleitet. Der Regionalverkehr fahre im betroffenen Abschnitt langsamer. Bei der Berliner S-Bahn gebe es keine sturmbedingten Störungen.

Auf Ihrer Internetseite teilte die Deutsche Bahn mit, auch die Strecke der ICE-Züge von Berlin, Leipzig und Erfurt in Richtung Frankfurt sei in Mitleidenschaft gezogen. Die Züge müssten zwischen Erfurt und Frankfurt umgeleitet werden und verspäteten sich um etwa eine Stunde. Vereinzelt komme es zu Ausfällen.

„Zoltan": Deutsche Bahn hebt Zugbindung auf

Wer am Freitag (22.12.) reisen wollte, hat laut DB auch die Möglichkeit, die Reise zu verschieben – unabhängig davon, ob die eigene Verbindung von Sturmfolgen betroffen ist oder nicht. Die Zugbindung für Spar- und Supersparpreis-Tickets sei für Freitag aufgehoben. Das ist eine Kulanz der Bahn und in den gesetzlichen Fahrgastrechten so nicht festgehalten.

Die DB riet Fahrgästen, die eine andere Verbindung nehmen wollen oder müssen, sich vor dem Reiseantritt über die DB-Navigator-App oder auf „bahn.de“ über die Auslastung der Fernzüge zu informieren, da viele Verbindungen am Freitag und Samstag (23.12.) wegen der anstehenden Weihnachtsfeiertage schon stark ausgelastet seien. Der Tipp: Auf voraussichtlich weniger stark ausgelastete Verbindungen, etwa in Tagesrandlagen, ausweichen – falls es möglich ist. (dpa/dw)