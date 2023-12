Berlin. Weiterhin stürmisches Wetter in Berlin und Brandenburg, auch am Freitag. An Heiligabend könnte es hingegen sehr mild werden.

Starker Wind und teilweise auch Sturmböen – darauf müssen sich die Menschen in Berlin und Brandenburg auch am Freitag einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt, gibt es zum Start in den Tag Sturmböen mit 70 bis 85 Stundenkilometern. Örtlich sei mit schweren Sturmböen mit 95 Kilometern pro Stunde zu rechnen. Tagsüber klart es phasenweise etwas auf, aber Regen, Schneeregen oder Graupelschauer sind weiter im Bereich des Möglichen. Erst zum Nachmittag/Abend nehme der Wind ab (maximal Böen bis zu 60 km/h). Die Temperaturen gehen auf sechs Grad hoch.

Abkühlung bringt die Nacht zum Samstag – bis zu minus ein Grad. Regional kommt es zu Schneeregen, teils auch zu Schneefall. Es kann zu Glättegefahr durch Schneematsch oder überfrierende Nässe kommen. Vereinzelt treten weiterhin stürmische Böen auf.

„Zoltan“ wirbelt weiter – Umgeknickter Baum sorgt für Autobahn-Vollsperrung

Sturmtief „Zoltan“ hat in der Nacht auf Freitag dafür gesorgt, dass es auf der A111 an der Landesgrenze von Berlin und Brandenburg eine Vollsperrung gab. Ein Polizeisprecher erklärte, dass ein Baum umgestürzt und auf die Fahrbahn gekippt sei. Die Feuerwehr musste anrücken, um den Baum, der beide Fahrspuren blockierte, zu entfernen. Glück im Unglück: Die Sperrung in beide Richtungen hatte in der Nacht keine großen Auswirkungen auf den Verkehr, weil nicht viel auf den Straßen losgewesen sei. (dpa/dw)

Wetter in Berlin und Brandenburg: Die Vorhersage des Wetterdienstes im Detail

Freitag, 22. Dezember: Heute frischer, kurzzeitig auch starker West- bis Nordwestwind mit zunächst zeitweise stürmischen Böen und Sturmböen, vereinzelt und kurzzeitig schwere Sturmböen. Im Nachmittagsverlauf und am Abend zögerliche Windabnahme. Neben Wolken zeitweise Aufheiterungen sowie stellenweise Regen-, Schneeregen- oder Graupelschauer. Am Nachmittag vom Havelland und Fläming bis in den Süden Brandenburgs häufiger Schauer. Kühler, Höchsttemperatur 4 bis 6 Grad.

In der Nacht zum Samstag wechselnd bis stark bewölkt. Gebietsweise Schneeregen oder Regen bei Tiefstwerten zwischen +2 und 0, vereinzelt -1 Grad. Gegen Morgen im Südwesten Brandenburgs lokal und vorübergehend Glätte durch nassen Schneefall. Mäßiger bis frischer Westwind mit Windböen, vereinzelt stürmische Böen, gegen Morgen Windabnahme.

Samstag, 23. Dezember: Am Samstag wolkig bis stark bewölkt, heitere Abschnitte vor allem von Berlin bis in den Norden und Nordosten Brandenburgs. Die meiste Zeit niederschlagsfrei, örtlich Schneeregen- oder Regenschauer. Höchstwerte zwischen 3 und 5 Grad. Mäßiger bis frischer Wind um West mit Windböen und anfangs einzelnen stürmischen Böen. Ab dem Nachmittag Windabnahme. In der Nacht zum Sonntag (Heiligabend) zunehmend bedeckt und verbreitet aufkommender Regen oder Schneeregen, kurzzeitig nasser Schneefall sowie örtlich Glätte durch Schneematsch. Tiefstwerte +3 bis 0 Grad, vorübergehend und lokal um -1 Grad. Schwacher bis mäßiger, teils böiger Südwest- bis Westwind.

Sonntag, 24. Dezember: Am Sonntag (Heiligabend) bedeckt und regnerisch. Sehr mild, Höchstwerte 8 bis 11 Grad. Mäßiger, teils frischer Wind aus Südwest mit Windböen. In der Nacht zum Montag (1. Weihnachtsfeiertag) bedeckt und Regen. Tiefstwerte 9 bis 7 Grad. Mäßiger bis frischer Südwestwind mit Windböen, vereinzelt stürmische Böen.

Montag, 25. Dezember: Am Montag (1. Weihnachtsfeiertag) meist stark bewölkt bis bedeckt und verbreitet Regen. Höchsttemperatur 10 bis 12 Grad. Mäßiger bis frischer Wind um West mit Windböen, örtlich stürmischen Böen. In der Nacht zum Dienstag (2. Weihnachtsfeiertag) meist bedeckt und regnerisch. Tiefsttemperatur 8 bis 5 Grad. Frischer Südwestwind mit häufigen Windböen.