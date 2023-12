Berlin. Ein Unwetter fegt über Brandenburg und hinterlässt Zerstörung. In Berlin stehen derweil viele Fernzüge, weil Gleise blockiert sind.

Das Sturmtief „Zoltan“ setzt Brandenburg und Berlin heftig zu. So fiel den Böen die Zugverbindung von Berlin Richtung Westen zum Opfer. In Südbrandenburg hatten vielerorts Rettungskräfte alle Hände voll zu tun. Zahlreiche Straßen und Zufahrtswege wurden dort von umstürzenden Bäumen blockiert. Einen Verletzten hatte ein fallender Baum auch in Berlin-Spandau zur Folge. Bereits heute Morgen war der Tierpark in Cottbus provisorisch geschlossen worden.

Sturmschäden in Brandenburg – Stillstand auf den Gleisen

Im Süden von Brandenburg hat es am Donnerstag Dutzende Feuerwehreinsätze wegen des Sturms gegeben. Laut Feuerwehr wurden ab dem Nachmittag bis in die frühen Abendstunden rund 68 Einsätze registriert. In Berlin ist ein Mensch einem Sprecher zufolge durch einen umgestürzten Baum im Spandauer Ortsteil Hakenfelde verletzt worden. Genauere Angaben dazu gab es bislang nicht.

Auch im Norden und Westen Brandenburgs seien Rettungskräfte laut den zuständigen Feuerwehren etwa 60 Mal ausgerückt. In Kleinmachnow (Landkreis Potsdam-Mittelmark) kippte am Nachmittag Gemeindeangaben zufolge ein großer Weihnachtsbaum samt Lichterkette auf dem Rathausplatz um. Dabei sei er auf einem dort stehenden Kleintransporter gelandet. Verletzte habe es demnach nicht gegeben. Die Feuerwehr habe den Baum zügig abtransportiert. Zuvor hatte die „Märkische Allgemeine“ berichtet.

Trasse nach Hannover blockiert – Sturmböen, Graupel und Schneefall prognostiziert

In Berlin und im Oderland hingegen blieb das Wetter mit jeweils zehn registrierten Einsätzen der Feuerwehr bis zum Abend deutlich ruhiger. Dafür stand der Fernverkehr der Deutschen Bahn zu einem großen Teil still. Betroffen waren am Nachmittag und am Abend vor allem ICE-Züge Richtung Westen. Die viel befahrene Trasse nach Hannover wurde durch umgestürzte Bäume blockiert und sorgten so für viele gestrandete Passagiere am Berliner Hauptbahnhof. Wann die Räumungsarbeiten abgeschlossen sind, ist noch nicht abzusehen.

Bis einschließlich Freitagnacht soll das Sturmtief über Brandenburg wüten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 Stundenkilometern. Betroffen von den schweren Sturmböen sind demnach vor allem die Kreise Lausitz und Elbe-Elster.

Weiterhin ist in der Nacht auch mit starken Niederschlägen zu rechnen. Für den Morgen prognostiziert der DWD gebietsweise Schneeschauer, die über den Tag bei steigenden Temperaturen zu Graupel und Regen werden.

