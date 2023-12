Berlin. Der Jahreswechsel wird in Neukölln mit Anspannung erwartet. Darum denkt die Jugendstadträtin, dass es diesmal weniger schlimm wird.

Zwar sei das Potenzial an Frustration und Aggression unter Neuköllns Jugendlichen weiterhin nicht niedrig. „Dennoch gehen wir davon aus, dass es zu Silvester in diesem Jahr geringer sein wird als noch im vergangenen“, sagte Bezirksjugendstadträtin Sarah Nagel (Linke) am Donnerstag.

Im vergangenen Jahr gab es vor allem in Nord-Neukölln und in der Gropiusstadt Angriffe vor allem auf Polizeibeamte und Rettungskräfte, die teils gezielt mit Pyrotechnik beschossen wurden. „Das vergangene Jahr war allerdings auch von einer gewissen Euphorie nach Corona geprägt“, sagte Nagel.

Silvester sei für die meisten Jugendlichen „das wichtigste Fest des Jahres“ und sie würden böllern wollen, weil sie das drei Jahre nicht gedurft hätten. „Es wurde ihnen der Spaß genommen.“ Das und viele weitere soziale Faktoren hätten zu Frust und Wut geführt. „Wir hoffen, dass es sich in diesem Jahr normalisieren wird.“ Ob sich das bewahrheite, könne man allerdings erst am 1. Januar sagen.

Innenministerin Faeser warnt vor Radikalisierung durch Nahostkonflikt

Man habe die Debatte, die Jugendgewaltgipfel und zusätzliche Gelder genutzt, um die Angebote der Jugendhilfe auszuweiten, so Nagel weiter. So habe es etwa in den vergangenen Wochen gezielte Straßensozialarbeit gegeben. „Es gab zu vielen eine ganzjährige Beziehungsarbeit, während der Vertrauen aufgebaut wurde.“ Viele hätten die Attacken verurteilt, einige sich auch ängstlich gezeigt. „Mit denjenigen, die sie gutgeheißen haben, haben wir Aufklärungsgespräche geführt.“ Gleichzeitig habe man auch über die Gefahren illegale Böller aufgeklärt.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte zuletzt vor erneuten Ausschreitungen zum anstehenden Jahreswechsel gewarnt. Zu solchen Terminen gebe es eine steigende Gewaltbereitschaft, sagte die SPD-Politikerin dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (RND). „Und natürlich müssen wir die Gefahr sehr genau im Blick haben, dass sich das auch mit Radikalisierungen mischt, die wir jetzt angesichts des Nahostkonflikts sehen.“ Nach dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober ist es bei pro-palästinensischen Demonstrationen vor allem rund um die Neuköllner Sonnenallee immer wieder zu Gewalt gekommen.

Nahostkonflikt radikalisiert Neuköllns Jugendliche nicht

Zumindest unter Neuköllns Jugendlichen dürfte das kaum eine Rolle spielen, ist Stadträtin Nagel überzeugt. Zwar spiele die Situation im Gaza-Streifen eine Rolle – nicht zuletzt, weil viele dort Verwandte hätten. „Aber uns ist hinsichtlich Silvester keine Verknüpfung bekannt, es werden keine Aktionen angesprochen.“ Sie seien nicht politisch organisiert. Die Gewaltbereitschaft speise sich aus anderen Gründen.

„Die Faktoren dafür sind Alter, Geschlecht, eigene Gewalterfahrungen und eine gewisse Schuldistanz“, sagte die Leitern des Neuköllner Jugendamtes, Katrin Dettmer. Zwischen 14 und 20 Jahren würden vor allem männliche Jugendliche über die Stränge schlagen, wobei das statistisch irgendwann aufhöre. Viele würden sich dazu auch aufgrund ihrer migrantischen Herkunft von Polizei und Medien stigmatisiert fühlen. „Hinzu kommt ein gewisses Gefühl der Ausgrenzung, was sich vor allem während Corona gezeigt habe, so Dettmer weiter.“

Viele Familien würden auf viel zu engem Wohnraum vor allem in den Großsiedlungen im Süden des Bezirks leben, sodass Rückzugsräume fehlen. Für Homeschooling hätte die technische Ausrüstung und elterlicher Unterstützung gefehlt. „Viele haben dabei mitbekommen, wie viel einfacher es ihre Altersgenossen etwa in Charlottenburg hatten.“ In ihrer Wut darüber hätten einige die Polizei mit staatlicher Willkür gleichgesetzt und ihren Frust herausgelassen. „In Gesprächen zeigen wir ihnen, dass wir Verständnis für ihre Wut haben, versuchen aber auch zu vermitteln, dass die sie aber nicht weiterführt.“

In Neukölln erstmals wieder Böllerverbotszone geplant

Anders als im vergangenen Jahr soll diesmal auch die nördliche Sonnenallee zur Böllerverbotszone erklärt werden. Das kündigte Innensenatorin Iris Spranger (SPD) bereits in der vergangenen Woche im Abgeordnetenhaus an. Ebenso sei, wie bereits zum Jahreswechsel 2022/23, ein Verbot am Alexanderplatz und im Schöneberger Steinmetzkiez geplant. Die genauen Umrisse der Gebiete will die Polizei am Freitag veröffentlichen.

Es sei wichtig, dass der Senat die Sicherheit in der Silvesternacht so gut es geht gewährleistet, sagte Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) am Donnerstag. „Das ist keine einfache Aufgabe, dieses Jahr genauso wenig wie in den Vorjahren.“ Polizei und Rettungskräfte würden ihr Bestes geben und der Bezirk sie dabei, wo es geht, unterstützen. Klar sei, dass sich Schwerpunkte nur schwer planen lassen und Israelhasser versuchen würden, auf den Silvesterzug aufzuspringen. „Und wer Krawall machen will, wird sich erfahrungsgemäß nicht von Verboten davon abhalten lassen, sondern nur von entschiedenem Durchgreifen der Polizei.“