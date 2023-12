Berlin. Sturmtief Zoltan zieht über Berlin und Deutschland. Wie gefährdet sind die provisorischen Bauten in der Weihnachtszeit?

Am Nachmittag wackeln die Äste des Weihnachtsbaums vor dem Brandenburger Tor ganz ordentlich, bei jedem Windstoß, der auch den Touristen beim Selfiemachen den Regenschirm auf links dreht. Aber es sind nur die Vorboten des Sturmtiefs Zoltan, vor dem der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Deutschland und Berlin gewarnt hat.

Der Weihnachtsbaum vor dem Brandenburger Tor in voller Lichterpracht. © Dirk Krampitz | Dirk Krampitz

Die Weihnachtsbaumkugeln sind an der Tanne mit Draht festgezwirbelt, und auch die Lichterketten umschnüren die Äste. Der Baum selbst steckt in einer besonderen Art von Ständer: In einem Gully, verkeilt und ausgerichtet mit Holzscheiten. „Wenn wir etwas aufstellen, dann ist es sicher“, sagt Barbara Schwarzwälder, Sprecherin des Technischen Hilfswerks (THW) in Berlin. Das THW stellt in Berlin traditionell mehrere große Weihnachtsbäume auf, auch die Tanne vor dem Polizeipräsidium am Platz der Luftbrücke etwa oder jene vor der Baden-Württembergischen Botschaft. „Es ist eine liebgewonnene Tradition, eine Abwechslung dazu, sonst immer nur im Katastrophenfall aktiv zu sein.“

Und eben auf diesen Fall hat sich Berlin am Donnerstag auch vorbereitet. Angesichts der Sturmböen und des Starkregens, der bis Freitag anhalten sollte.

Das THW hat den Weihnachtsbaum vor dem Brandenburger Tor sturmfest in einem Gulli verkeilt. © Dirk Krampitz | Dirk Krampitz

Am Breitscheidplatz wird zur Not noch einmal festgezurrt

Wie gut ist die weihnachtliche Hauptstadt auf die Situation vorbereitet? Britta Berger, Sprecherin des Weihnachtsmarktes auf dem Breitscheidplatz, beruhigt: „Die Buden und Deko sind natürlich alle gesichert und werden im Bedarfsfall dann noch einmal extra gesichert, wenn der Wind zu stark wird.“ Der Schaustellerverband steht in Kontakt mit Polizei und Feuerwehr und berät sich laufend darüber, welche Maßnahmen getroffen werden müssen. Die Maßnahmen sind alle Teil eines Sicherheitskonzeptes. „Würde der Markt geschlossen werden müssen, werden die Besucher vor Ort auch über das Lautsprechersystem darüber informiert und zum Gehen aufgefordert. Das Sicherheitspersonal sorgt ebenfalls für die Räumung des Platzes.“ So hätte man das auch 2013 gemacht, als Orkan Xaver über Norddeutschland wütete.

Bei Weihnachts-Rummeln wie dem in Lichtenberg ist nicht nur der Betreiber, sondern auch die lokale Bauaufsichtsbehörde gefragt. Liegt eine Unwetterwarnung, zum Beispiel durch den Deutschen Wetterdienst vor, kann die Behörde den Platz räumen lassen und die Fahrgeschäfte für die Dauer der Unwetterwarnung stilllegen, stellt ein Sprecher des TÜVs auf Morgenpost-Anfrage klar.

„Bei plötzlichen schweren Unwettern stellt die Stadt oder die Gemeinde gegebenenfalls Verkehrsmittel zur Verfügung, um die Gäste in feste Unterkünfte zu bringen, zum Beispiel in Turnhallen. Unter Umständen kann aus sicherheitstechnischen Gründen auch die Stromzufuhr durch die zuständige Behörde unterbrochen werden“, so der Sprecher weiter.

Die Feuerwehr beobachtet immer mehr Ausnahmezustände beim Wetter

Am Nachmittag kämpften sich die Besucher gegen den Wind mit Regenschirm über den Weihnachtsmarkt am Alexanderplatz. © Funke Foto Services | Reto Klar

Soweit wird es in Berlin nicht kommen, hofft die Feuerwehr, die noch genauer als sonst aufs Wetter guckt. Es sei zuletzt immer öfter vorgekommen, dass der „Ausnahmezustand Wetter“ ausgerufen wurde. „Ab diesem Punkt beginnen wir, die gemeldeten technischen Hilfeleistungen zu priorisieren. Es werden zudem, wenn nicht bereits vorbereitend geschehen, sogenannte Einsatzleitwagen-Erkunder in den Dienst gestellt, die im Stadtgebiet ausgewählte Alarmierungen begutachten und entscheiden, welche Technik vor Ort vonnöten ist.“ Ansonsten hat die Feuerwehr folgenden Wunsch: „Wir bitten die Menschen in Berlin um Achtsamkeit. Bei entsprechenden Windlagen sollte der Aufenthalt im Freien auf ein Minimum reduziert werden. Lose Gegenstände auf Fensterbrettern und Balkonen sind zu sichern.“

Für die Feuerwehr sind Stürme oft Großeinsätze. Die Polizei assistiert dabei nur. „Unsere Aufgabe ist dort hauptsächlich, die Feuerwehr bei Verkehrsmaßnahmen zu unterstützen, etwa wenn ein Baum auf ein Haus gestürzt ist“, sagt eine Polizei-Sprecherin. Und so gelten die Standarddienstpläne.

Nasse Leere herrschte auf dem Weihnachtsmarkt vor dem Humboldt Forum. © Dirk Krampitz | Dirk Krampitz

Normales Alltagsgeschäft auch bei der BVG. Nur halte man noch engeren Kontakt zur Feuerwehr. Erste Probleme gab es bei der Bahn, die auch die S-Bahn betreibt, am Nachmittag. „Aktuell ist der Bahnverkehr durch das Sturmtief lediglich vereinzelt regional beeinträchtigt. Wir beobachten das Sturmgeschehen fortlaufend und stimmen uns in Arbeitsstäben dazu ab.“ Sämtliche Einsatzkräfte wurden in Bereitschaft versetzt. „Großgeräte und Reparaturfahrzeuge haben wir zusammengezogen, damit wir – falls erforderlich – schnellstmöglich umgefallene Bäume beseitigen oder Äste aus der Oberleitung entfernen können.“

Spandau: Der Baustadtrat ist vorbereitet, der Schausteller nimmt‘s gelassen

Ebenso vorbereitet wie die Bahn ist Spandaus Baustadtrat Thorsten Schatz (CDU), vor dessen Rathaus der bekannte Weihnachtsmarkt steht. „Solche Wetterlagen sind Gegenstand unserer Sicherheitskonzepte für Veranstaltungen wie aktuell den Weihnachtsmärkten in Spandau. Gemäß diesem Konzept wurden die Standbetreiber über die Orkanwarnung und die dadurch im Raum stehende Schließung des Marktes durch den jeweiligen Veranstalter informiert.“ Man behalte die Situation im Blick.

Wind und Regen vertreiben die weihnachtliche Stimmung auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Alexanderplatz. © Funke Foto Services | Reto Klar

Schausteller Thilo-Harry Wollenschlaeger, der den Markt Spandauer Wintertraum betreibt, sah es auf Morgenpost-Anfrage allerdings eher locker, nach Jahrzehnten praktischer Rummel-Erfahrung. „Bei Sturm stürzt so ein Riesenrad oder ein anderes Fahrgeschäft genauso wenig um wie das Europa Center“, sagt er. Wenn es abends zu stürmisch werden sollte, „dann macht man vielleicht mal eine Fahne von der Bude ab, damit sie nicht wegfliegt.“ Aber wenn es wirklich zu schlimm werde, könnten sie den Markt in kürzester Zeit evakuieren und schließen.