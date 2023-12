Berlin. Wo man in den Weihnachtsferien Blutspenden gehen kann, warum es so wichtig ist und was Spender beachten müssen.

Wer an Weihnachten etwas Gutes tun will, für den ist Blutspenden eine Möglichkeit. Der Blutspendedienst-Nord-Ost des Deutschen Roten Kreuz (DRK) bietet an den Weihnachtsfeiertagen und in der Zeit zwischen den Jahren in Berlin Sondertermine zum Blutspenden an. „Die Versorgungslage mit Blutpräparaten ist derzeit stabil, aber natürlich schauen wir besorgt auf die aktuellen Entwicklungen“, so die Pressesprecherin des DRK-Blutspendediensts Nord-Ost, Kerstin Schweiger, zur Berliner Morgenpost.