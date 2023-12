Außerdem gab es einen schweren Unfall in Spandau mit drei Autos. In Neukölln ereignete sich eine Messerattacke. Die News im Blog.

15.30 Uhr: Bei einem Verkehrsunfall am frühen Mittwochmorgen in Alt-Treptow wurde ein zwölfjähriger Radfahrer verletzt. Gegen 7.30 Uhr befuhr ein 59 Jahre alter Autofahrer aus Richtung Kiefholzstraße kommend die Elsenstraße. Er soll bei Grün nach links in die Straße Am Treptower Park eingebogen sein, während zeitgleich der Zwölfjährige mit seinem Fahrrad die Fahrbahn bei roter Fußgängerampel überquert haben soll. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der Junge eine Verletzung am Oberkörper davontrug. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

11.55 Uhr: Am Dienstagnachmittag sollen zwei Frauen eine 18-Jährige in Charlottenburg-Nord angegriffen haben. Wie die Polizei mitteilt, habe das Duo die junge Frau gegen 16.30 Uhr auf einem Spielplatz in der Straße Am Heidebusch angesprochen. Nicht nur das: Die beiden älteren Frauen, 49 und 51 Jahre alt, sollen der Jüngeren eine unbekannte Flüssigkeit zum Trinken angeboten haben und ihr das Handy aus der Hand genommen haben. Die 18-Jährige trank von der Flüssigkeit, bekam dann aber offenbar gesundheitliche Probleme, wollte ihr Handy zurück und schrie nach Hilfe. Die 51-Jährige soll sie daraufhin mit Schlägen angegriffen haben, während die 49-Jährige der 18-Jährigen den Mund zuhielt. Als Zeugen hinzukamen, soll das Duo die Frau losgelassen und ihr das Mobilfunktelefon zurückgegeben haben. Die 18-Jährige war aber offenbar nicht verletzt. Polizei-Beamte nahmen die beiden anderen Frauen vor Ort fest. Bei beiden wurde eine Alkoholkontrolle vorgenommen.

8.52 Uhr: Mit dem Rettungshubschrauber ist ein 27-Jähriger nach einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 101 bei Teltow (Landkreis Potsdam-Mittelmark) ins Krankenhaus gebracht worden. Am frühen Mittwochmorgen sei der 27-Jährige aus noch unklarer Ursache mit seinem Transporter von der Spur abgekommen und mit einem Lastwagen kollidiert, sagte ein Polizeisprecher. Der 24-jährige Fahrer des Lasters wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden belaufe sich auf etwa 20 000 Euro, erklärte der Sprecher.

8.23 Uhr: In der Nacht zu Mittwoch hat sich in Spandau ein schwerer Unfall mit drei Autos und einem BVG-Linienbus ereignet. Wie eine Polizeisprecherin sagte, stieß zunächst ein Auto beim Spurwechsel an der Einmündung Neuendorfer Ecke Schönwalder Straße mit einem Linienbus zusammen. Infolgedessen verlor der 39 Jahre alte Fahrer des Wagens die Kontrolle und stieß auf der anderen Spur mit einem weiteren Auto zusammen, in dem ein 20 Jahre alter Fahrer und ein 18 Jahre alter Beifahrer saßen. Dieser Zusammenprall führte dazu, dass der Wagen auf ein weiteres Fahrzeug aufgeschoben wurde. Der 20-Jährige wurde dadurch an Kopf und Schulter verletzt und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 18-Jährige trug Verletzungen davon, die ambulant versorgt werden konnten. Im Bus gab es keine Verletzte.

8.14 Uhr: In Neukölln ist ein 24-jähriger Mann in der Nacht zu Mittwoch mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Der Täter ist noch nicht gefasst, sagte eine Polizeisprecherin. Der Mann wurde mit schweren inneren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Es bestehe keine Lebensgefahr.

Zu dem Angriff kam es nach Angaben der Sprecherin um kurz vor Mitternacht auf dem Gehweg in der Weisestraße. Der Angreifer soll in Richtung Kienitzer Straße geflohen sein. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Körperverletzung. (dpa)