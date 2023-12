Berlin. In Neukölln randalierten im vergangenen Jahr junge Männer. Die Innenminsterin befürchtet eine Wiederholung – unter neuen Vorzeichen.

Angriffe auf Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr, sinnlose Zerstörungswut, gefährliche Brandstiftungen: Kurz vor Silvester schlagen die Sicherheitsbehörden Alarm. Ihre Sorge: eine Wiederholung der gewalttätigen Ausschreitungen, die im vergangenen Jahr vor allem den Berliner Bezirk Neukölln getroffen haben. Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) ist alarmiert: „Ich habe die Sorge, dass Silvester wieder ein Tag sein könnte, an dem wir in manchen Städten blinde Wut und sinnlose Gewalt zum Beispiel gegen Polizisten oder Rettungskräfte erleben müssen“, sagte die SPD-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Für mich ist diese enthemmte Gewalt völlig unbegreiflich und durch nichts zu rechtfertigen“, betonte Faeser.

Die Gewaltexzesse insbesondere in Neukölln zum vergangenen Jahreswechsel hatten bundesweit für Entsetzen gesorgt. Polizeibeamte, aber auch Rettungskräfte der Feuerwehr wurden teilweise gezielt bedroht und angegriffen. Damals gab es 125 Attacken, bei denen 47 Polizisten und 15 Feuerwehrleute verletzt wurden. Insgesamt wurden 145 Personen festgenommen – vor allem junge Männer.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). © DPA Images | Bernd von Jutrczenka

Faeser äußerte nun die Sorge, dass sich die Krawalle mit den Ausschreitungen radikalisierter Palästinenser mischen könnten. Mittlerweile gebe es an Tagen wie Silvester eine generell steigende Gewaltbereitschaft, sagte Faeser. „Und natürlich müssen wir die Gefahr sehr genau im Blick haben, dass sich das auch mit Radikalisierungen mischt, die wir jetzt angesichts des Nahostkonflikts sehen.“

Silvester in Berlin: 1500 Feuerwehrleute und 4000 Polizisten im Einsatz

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen in der Silvesternacht an der Sonnenallee im Bezirk Neukölln einen brennenden Bus, der von Unbekannten angezündet worden war. © ZRB | Paul Zinken

Berlins Sicherheitsbehörden werden aus diesem Grund mehr Einsatzkräfte auf die Straßen bringen. Die Feuerwehr plant derzeit mit etwa 1500 Rettungs- und Einsatzkräften. Auch knapp 40 zusätzliche Rettungswagen sollen fahren. Die geht von 2500 Kräften allein für den Silvestereinsatz aus. Dazu kommen noch mal etwa 1000 Polizistinnen und Polizisten, die zum Beispiel die Funkwagen besetzen. Zusätzlich sollen 70 Streifen in der Stadt unterwegs sein. Die 3500 Berliner Polizeibeamten werden durch 500 weitere Einsatzkräfte der Bundespolizei unterstützt.

Beim diesjährigen Einsatz soll ein verstärktes Augenmerk auf den Schutz von Feuerwehrleuten und Sanitätern gelegt werden. Diese waren vor einem Jahr bisweilen bewusst in Hinterhalte gelockt und angegriffen worden. Deshalb würden die Einsatzplanungen von Feuerwehr und Polizei nun stärker ineinandergreifen. Außerdem gibt es erneut Böllerverbotszonen, die Silvester 2023/2024 auch auf den Bereich um die Neuköllner Sonnenallee ausgedehnt werden.

Umfrage: Böller-Käufer sind eine Minderheit

Polizisten stehen in der Silvesternacht 2022 hinter explodierendem Feuerwerk. © DPA Images | Julius-Christian Schreiner

Die allgemeine Verfügbarkeit von Böllern, Raketen und sonstigem Feuerwerk dürfte für die Einsatzkräfte auch in diesem Jahr für eine zusätzliche Herausforderung sorgen. Die Käufer von Feuerwerk sind einer aktuellen Umfrage zufolge allerdings nur eine Minderheit der Menschen in Deutschland. Auf die Frage des Meinungsforschungsinstituts Yougov „Haben Sie vor, in diesem Jahr Feuerwerk, also Raketen, Böller etc., für Silvester einzukaufen?“ antworteten 18 Prozent mit Ja. Dagegen haben 77 Prozent nicht vor, selbst für das Silvesterfeuerwerk einzukaufen. Am größten ist das Interesse in der jüngsten Befragtengruppe der 18- bis 24-Jährigen: Hier sagten 33 Prozent, in diesem Jahr Feuerwerkskörper für Silvester kaufen zu wollen. Neben Umweltverbänden spricht sich auch die Polizei-Gewerkschaft GdP für ein Verbot von Silvester-Feuerwerk aus. Seit Jahren wird darüber diskutiert. (bee/dpa)