Berlin. Der Wetterdienst warnt vor Sturmböen in Berlin. Die Vorhersage zeigt: Heute und morgen wird‘s eklig. Die Aussichten für Weihnachten.

Das Wetter in Berlin und Brandenburg zeigt sich kurz vor Weihnachten turbulent. Heute ziehen Sturmböen über die Hauptstadt hinweg, erwartet werden Windgeschwindigkeiten von 70 bis 100 km/h. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine amtliche Warnung ausgegeben. Die Warnung gilt in der Zeit von heute, 10 Uhr, bis in die Nacht zu Freitag, 2 Uhr. Der DWD scheibt: „Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände.“ Mit bis zu zehn Grad bleibt es dabei mild.

Verantwortlich für die turbulenten Wetteraussichten ist Sturmtief Zoltan, das heute über Deutschland hinwegzieht. An den Küsten und an den Alpen warnt der DWD sogar vor Orkanen. Im Norden und Nordwesten Deutschlands besteht ab diesem Donnerstag Sturmflutgefahr. Die Wasserstände an der Elbe und an der Weser könnten teils am Donnerstagabend die Sturmflutmarke von 1,5 Metern über dem mittleren Hochwasser erreichen, wie das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) mitteilte. Schwerpunkt wird nach Angaben einer BSH-Sprecherin das Weser- und Elbegebiet sein. Aber auch an der Nordseeküste müssen sich die Menschen auf Hochwasser einstellen, einige Fährfahrten fallen in den kommenden Tagen aus.

Das Wasser der Elbe überspült bei Hochwasser Teile des Strands in Hamburg-Övelgönne. © dpa | Bodo Marks

Wetter Berlin: Schauer und Schneeregen kommen – vereinzelt Glättegefahr

Auch in der Nacht zum Freitag sind in Berlin und Brandenburg weiterhin teils schwere Sturmböen möglich. Bis auf zwei Grad sinken die Temperaturen. Über die Nacht hinweg sind gebietsweise Schauer, ab dem Morgen dann Schneeschauer zu erwarten. Auch tagsüber kann es weiter stürmisch werden. Zeitweise gibt es Regen, Schneeregen oder Graupelschauer in Berlin und Brandenburg. Teilweise sind jedoch auch Auflockerungen möglich. Höchstens sechs Grad sind am Freitag zu erwarten.

Schneeregen in Berlin. © Jens Kalaene/dpa | Unbekannt

Zum Samstag hin sinken die Temperaturen auf minus ein Grad, regional kann es Schneeschauer geben. Vereinzelt besteht dann Glättegefahr durch überfrierende Nässe. Windig bleibt es weiterhin, auch Böen und stürmische Böen sind nicht ausgeschlossen. Am Samstag gibt es über den Tag verteilt bei Höchsttemperaturen von fünf Grad immer wieder längere heitere Phasen. Schneeregen, Windböen und vereinzelt auch stürmische Böen sind jedoch weiterhin zu möglich.

In der Nacht vor Heiligabend kühlt es bis auf null Grad ab. Dabei kann wird es gebietsweise nass werden und es weht ein schwacher bis mäßiger Wind. Am Sonntag wird es bei milden neun Grad stark bewölkt und regnerisch. Windböen sind lokal weiterhin möglich. Zum Heiligabend und in der Nacht bleibt es bewölkt und nass. Bei milden Tiefstwerten von fünf Grad müssen sich die Menschen in Berlin und Brandenburg jedoch weiterhin auf Wind und stürmische Böen in der Weihnachtsnacht einstellen.

Wetter in Berlin und Brandenburg: Die Vorhersage des Wetterdienstes im Detail

Donnerstag, 21. Dezember: Ab Mittag Sturmböen, ab dem Nachmittag vereinzelt schwere Sturmböen. Bis in den Freitag anhaltende Sturmsituation. Vereinzelt Gewitter. Heute oftmals bedeckt und regnerisch, ab dem Nachmittag teils kräftige Schauer vereinzelt kurze Gewitter mit Graupel. Höchstwerte zwischen 7 und 10 Grad. Anfangs mäßiger, im Verlauf frischer bis starker Wind aus West bis Südwest mit Sturmböen, am Nachmittag und Abend vereinzelt schwere Sturmböen. In der Nacht zum Freitag frischer, teils starker Westwind, zeitweise stürmische Böen bis Sturmböen, lokal eng begrenzt schwere Sturmböen. Dazu wechselnd bis stark bewölkt und gebietsweise Schauer, zum Morgen teils Schneeregenschauer. Tiefsttemperatur 4 bis 2 Grad.

Freitag, 22. Dezember: Weiterhin frischer, teils starker West- bis Nordwestwind mit stürmischen Böen und Sturmböen, vereinzelt schwere Sturmböen. Im Nachmittagsverlauf und am Abend zögerliche Windabnahme. Neben Wolken, zeitweise Aufheiterungen sowie stellenweise Regen-, Schneeregen- oder Graupelschauer. Kühler, Höchsttemperatur 3 bis 6 Grad. In der Nacht zum Samstag erst wechselnd, später stark bewölkt. Regional Schneeregen- oder Schneeschauer bei Tiefstwerten zwischen +2 und -1 Grad, örtlich und vorübergehend Glätte durch Schneematsch. Überwiegend mäßiger bis frischer Westwind mit Windböen, vereinzelt stürmische Böen.

Samstag, 23. Dezember: Am Samstag wolkig bis stark bewölkt, heitere Abschnitte vor allem von Berlin bis in den Norden und Nordosten Brandenburgs. Die meiste Zeit niederschlagsfrei, örtlich Schneeregen- oder Regenschauer. Höchstwerte zwischen 2 und 5 Grad. Mäßiger bis frischer Wind aus West bis Nordwest mit Windböen und anfangs einzelnen stürmischen Böen. Ab dem Nachmittag Windabnahme. In der Nacht zum Sonntag (Heiligabend) zunehmend bedeckt und verbreitet aufkommender Schneeregen oder Regen, kurzzeitig nasser Schneefall sowie örtlich Glätte durch Schneematsch. Tiefstwerte +3 bis 0 Grad, vorübergehend und lokal um -1 Grad. Schwacher bis mäßiger, teils böiger Südwest- bis Westwind.

Sonntag, 24. Dezember: Am Sonntag (Heiligabend) bedeckt und regnerisch. Sehr mild, Höchstwerte 8 bis 11 Grad. Mäßiger, teils frischer Wind aus Süd bis West mit Windböen. In der Nacht zum Montag (1. Weihnachtsfeiertag) bedeckt und Regen. Tiefstwerte 9 bis 5 Grad. Mäßiger bis frischer Südwestwind mit Windböen, vereinzelt stürmische Böen.

bee/dpa