Berlin. Rund 100 Teilnehmer skandieren Parolen gegen Israel, deutsche Medien und angebliche Unterdrückung an Universitäten.

Möglich, dass es am strömenden Regen lag – Zuschauer oder Gegendemonstranten gab es bei der propalästinensischen Versammlung am Mittwoch gegenüber der Universität der Künste (UdK) in Charlottenburg nicht. Ebenso wenig aber auch drastische Inszenierungen, mit denen Demonstranten seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober mehrfach durch Berlin zogen.