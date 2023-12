Berlin. Am Mitwoch ging es vor dem Kammergericht um einen Brief, den die beiden in U-Haft sitzenden Angeklagten ausgetauscht haben sollen.

In jeder guten Agentengeschichte geht es irgendwann um verschlüsselte Codes und Botschaften. Dementsprechend stand am zweiten Verhandlungstag des größten deutschen Spionage-Prozesses seit Jahrzehnten auch eine geheime Nachricht im Mittelpunkt des Interesses des Berliner Kammergerichts – allerdings weit weniger spektakulär als man es von James Bond oder Jason Bourne gewohnt ist.