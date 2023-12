Berlin. Der Baustopp am Turm neben dem Galeria-Kaufhaus am Alexanderplatz ist aufgehoben. Die Commerz Real geht planmäßig voran.

Gut drei Wochen nachdem die zur Signa-Gruppe gehörende Signa Real Estate Management Germany des österreichischen Milliardärs René Benko in Berlin Insolvenz beantragt hat, gibt es gute Nachrichten vom einstmals der Signa gehörenden Bauvorhaben am Alexanderplatz. „Die Bauarbeiten am Alexanderplatz für die Modernisierung des Kaufhof-Warenhauses zum „Galeria Weltstadthaus“ und die Errichtung eines Bürohochhauses gehen planmäßig voran“, teilten der neue Bauherr Commerz Real und die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Die Gefahr einer weiteren Bauruine am Alexanderplatz – die Arbeiten am „Alexander Capital Tower“ oder auch „Monarch Tower”, wie das Projekt ursprünglich hieß, ruhen seit Anfang des Jahres – scheint damit abgewandt. Laut Mitteilung laufen für den 134 Meter hohen Büroturm derzeit die Vorbereitungen für den Rohbau, der im Januar 2024 beginnen soll. Im November 2023 hatte die Commerz Real, zu deren Immobilienfonds Hausinvest das Projekt gehört, mitgeteilt, dass das Bauunternehmen Züblin mit den Rohbauarbeiten beauftragt wurde. Nach Fertigstellung im Jahr 2026 soll das Gesamtensemble über etwa 100.000 Quadratmeter Geschossfläche verfügen.

Wie die Commerz Real weiter bekannt gab, ist der städtebauliche Vertrag, den ursprünglich der Vorbesitzer Signa Prime unterzeichnete, mit dem Verkauf der Immobilien im Juni 2023 auf den Hausinvest übergegangen. Das betrifft vor allem den bestehenden Mietvertrag mit dem Galeria-Warenhaus. Da dessen Modernisierung im laufenden Betrieb vorgenommen wird, ist eine vorübergehende Schließung nicht notwendig.

„Sowohl aus wirtschaftlicher Sicht des Fonds als auch vor dem Hintergrund unseres Selbstverständnisses als verlässlicher Partner des Landes Berlin stehen wir vollständig zu dem geschlossenen städtebaulichen Vertrag“, erklärt Mario Schüttauf, Fondsmanager des Hausinvest. „Der Mietvertrag mit dem Galeria Weltstadthaus steht deswegen nicht zur Debatte“.

„Der Fortgang der Arbeiten und der für Januar 2024 vorgesehene Baubeginn des Hochhauses ist ein wichtiges Signal für die Entwicklung des Alexanderplatzes und die Sicherung des Warenhausstandortes“, teilte Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler (SPD) mit. „Ich bin froh, dass wir mit der Commerz Real einen verlässlichen Partner an unserer Seite haben, der die Weiterführung des Projektes gewährleistet“, so der Senator weiter. Es sei das gemeinsame Ziel, einen attraktiven und publikumswirksamen Anziehungspunkt in der Mitte Berlins zu schaffen.

Covivio-Hochhaus: Arbeiten im Plan

Auch auf der dritten Hochhaus-Baustelle am Alex neben dem Hotel Park Inn geht es inzwischen nach Auskunft des Bauherren Covivio ohne Probleme weiter. Durch Arbeiten in der Baugrube war der 100 Jahre alte U-Bahnhof der Linie 2 in unmittelbarer Nähe um fast vier Zentimeter abgesackt. In der Folge musste der Linienverkehr zwischen dem 10. Oktober 2022 und dem 27. August 2023 im Bereich Alexanderplatz unterbrochen werden. „Auf unserer Baustelle am Alexanderplatz laufen alle Arbeiten planmäßig“, teilte die Covvio-Sprecherin auf Nachfrage der Berliner Morgenpost nun mit.