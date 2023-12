Zwei Drogendealer kommen nach Durchsuchungen in Berlin in U-Haft, in Rummelsburg wird ein Mann schwer verletzt. Die News im Blog.

Berlin. Ein Mann hat am Dienstag in Staaken im Bezirk Spandau mit einer Schreckschusswaffe auf zwei Polizeiwagen geschossen. Der 23-Jährige wurde festgenommen. Außerdem durchsuchten Ermittler in mehreren Teilen Berlins drei Wohnungen von mutmaßlichen Drogendealern. Hier lesen Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Berliner Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 19. Dezember: Propalästinensische Protestaktion im Hauptbahnhof

19.12 Uhr: Mehrere hundert Menschen haben sich am Dienstag bei einer propalästinensischen Protestaktion im Berliner Hauptbahnhof in Mitte versammelt. Bei dem sogenannten Flashmob wurden am Nachmittag Palästina-Fahnen geschwenkt und Spruchbänder hochgehalten, wie ein Sprecher der Berliner Polizei auf Anfrage sagte. Die rund einstündige Aktion im Bahnhofsgebäude mit etwa 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sei friedlich geblieben. Zwischenfälle wurden nicht bekannt.

Wie der „Tagesspiegel“ berichtet, riefen die Teilnehmer Parolen wie „Deutschland, shame on you“ (Deutschland schäm dich) und „ceasefire now“ (Waffenstillstand jetzt). Danach war zu dem Flashmob bereits Tage zuvor auf Instagram mobilisiert worden. In dem Beitrag der linken Organisation „Global South United“ wurde zu einem „Massen-Sit-in“ im Hauptbahnhof aufgerufen und dazu aufgefordert, Palästinensertücher mitzubringen, sie aber zunächst versteckt zu halten.

Mann feuert in Spandau mit Schreckschusspistole auf Polizisten

16.13 Uhr: Ein möglicherweise geistig verwirrter Mann hat am Dienstagnachmittag in Spandau auf zwei Funkwagen der Polizei mit einer Schreckschusspistole geschossen. Dabei wurden die Scheiben der Autos durchlöchert, wie die Berliner Polizei mitteilte. Demnach wurden die Beamten gegen 14 Uhr wegen eines Verkehrsdelikts in den Torweg im Ortsteil Staaken gerufen. Dort trafen sie auf einen 23 Jahre alten Mann in Warnweste, der sofort das Feuer auf sie eröffnete. Er soll zudem mit einer Axt bewaffnet gewesen sein. Die Polizei konnte den Mann im Anschluss durch Schusswaffengebrauch von der Flucht abhalten. Wie in solchen Fällen üblich ermittelt daher nun die 3. Mordkommission bezüglich der Hintergründe des Vorfalls.

„Heute zeigt sich, dass selbst ein banaler Einsatz wie das Ahnden einer Verkehrsbehinderung zur lebensbedrohlichen Situation werden kann“, kommentiert der Sprecher der Berliner Polizeigewerkschaft GdP, Benjamin Jendro, die plötzliche Attacke. „Wir sind heilfroh, dass die Kolleginnen und Kollegen da ohne Verletzungen herausgekommen sind und durch ihr professionelles Handeln Schlimmeres verhindern konnten.“ Man könne nicht oft genug betonen, wie gefährlich der Beruf sei und mit welch psychischen Belastungen er verbunden ist.

Schlag gegen Drogen-Dealer in Berlin

15.04 Uhr: Die Polizei hat am 15. Dezember sowie am Montag drei Wohnungen in Berlin durchsucht. Grund ist ein Ermittlungsverfahren wegen Drogenhandels. Dabei geht es um Handel mit Kokain im zweistelligen Kilogrammbereich. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten, lagen die Wohnungen in Moabit, Charlottenburg und Hellersdorf. Zudem wurden zwei Haftbefehle gegen einen 35- und einen 46-Jährigen vollstreckt. Beide befinden sich in Untersuchungshaft. Die Ermittler konnten zudem mehrere Beweismittel sicherstellen, darunter ein fünfstelliger Geldbetrag, zwei hochwertige Armbanduhren, ein Audi A6, eine scharfe Schusswaffe, ein Möbelstück mit einem konspirativen Fach, in dem sich ein weiterer, sechsstelliger Bargeldbetrag befand sowie diverse Datenträger und Smartphones.

Mann wird in Rummelsburg verletzt – Trio festgenommen

11.57 Uhr: Ein Mann ist in der vergangenen Nacht in Rummelsburg im Bezirk Lichtenberg verletzt worden. Die Polizei traf in einem leerstehenden Wohngebäude an der Wönnichstraße auf einen 36-jährigen Mann mit Verletzungen am Kopf sowie auf zwei weitere Männer im Alter von 30 und 41 Jahren und eine 28-jährige Frau. Zuvor waren die beiden Männer und die Frau mit dem 36-Jährigen in einen Streit geraten, anschließend hatten sie ihn mit Schlägen und Tritten attackiert. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Freiwillige Atemalkoholmessungen ergaben bei dem 41-Jährigen einen Wert von rund drei Promille und bei der 28-Jährigen einen Wert von mehr als vier Promille. Das Trio kam zum Zwecke einer Blutabnahme in einen Polizeigewahrsam und wurde im Anschluss an das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

Einbrecher-Trio in Charlottenburg überführt

10.07 Uhr: Am Montagnachmittag alarmierte ein Nachbar die Polizei nach Charlottenburg wegen eines Einbruchs. Er hatte bemerkt, wie drei 21, 22 und 25 Jahre alte Männer gegen 14.20 Uhr die Tür zur Wohnung einer 65-jährigen Nachbarin am Lietzenseeufer aufbrachen. Einsatzkräfte der Polizei konnte daraufhin das Trio unmittelbar nach dem Verlassen der Wohnung noch im Treppenhaus festnehmen. Bei der Durchsuchung stellten sie Beweismittel, eine kleine Menge mutmaßlicher Betäubungsmittel sowie einen Schlagstock sicher.

Mutmaßliche Einbrecher in Dahlem festgenommen

9.37 Uhr: Am Montagabend nahmen Polizisten in Zivilkleidung in Dahlem zwei mutmaßliche Einbrecher fest. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, beobachteten sie einen 39-jährigen Tatverdächtigen, der gegen 18.15 Uhr auf den Balkon eines Wohnhauses stieg. Sein 52-jähriger mutmaßlicher Komplize stand währenddessen Schmiere. Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte bei beiden eingeschaltete Funkgeräte mit Kopfhörern. Das festgenommene Duo wurde für weitere Ermittlungen einem Fachkommissariat überstellt. Die beiden Männer sollen heute einem Richter vorgeführt werden, der den Erlass eines Haftbefehls prüfen soll.

Märkisch-Oderland: 87-Jähriger nach Unfall gestorben

8.37 Uhr: Ein 87-Jähriger ist am Montagabend an den Folgen eines Autounfalls in Küstrin-Kietz (Landkreis Märkisch-Oderland) gestorben. Der Mann war am Mittag aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und in den Gegenverkehr geraten, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Dort sei der 87-Jährige mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er am Abend starb. Auch die vier Insassen des anderen Wagens wurden bei dem Unfall verletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben des Sprechers auf 25.000 Euro.

Schwerer Unfall in Spremberg - Radfahrer in Lebensgefahr

7.56 Uhr: Am frühen Dienstagmorgen hat ein Radfahrer bei einem Unfall im Landkreis Spree-Neiße lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. Der Verletzte wurde von Spremberg aus mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, sagte ein Polizeisprecher. Sein Zustand sei ungewiss. Der Unfallhergang und weitere Angaben zu den Beteiligten sind noch nicht abschließend geklärt. Was sich bei dem Unfall um kurz nach fünf Uhr auf der Friedrichstraße genau zugetragen hat, werde nun von einem Sachverständigen rekonstruiert.

Schussabgaben durch Polizisten - meist Tiere erschossen

6.31 Uhr: Berliner Polizisten haben im laufenden Jahr mehr als 200 Mal mit ihren Pistolen im Dienst geschossen. Das geht aus einer Statistik der Polizei (Stand: 24. November: 216 Mal Schusswaffengebrauch) hervor, die der Senat auf eine Linken-Anfrage schickte. Zweimal schossen Polizisten auf Menschen, die verletzt wurde, in einem Fall davon mit einer Elektroschockpistole. In 177 Fällen töteten Polizisten mit einem oder mehreren Schüssen ein verletztes Tier. 37 Schussabgaben fielen unter die Kategorie „sonstiger Gebrauch“, wobei sich 18 Mal Schüsse versehentlich lösten und 19 Vorgänge noch nicht genauer bewertet sind.