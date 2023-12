Berlin. Damit die Weihnachtszeit besinnlich startet: Die Berliner Verkehrsinformationszentrale gibt einen Reise-Tipp, um Stau zu vermeiden.

Weihnachten steht vor der Tür! Viele Berlinerinnen und Berliner werden zu ihrer Familie oder zu ihren Freunden fahren. Die Reisewelle wird auch dieses Jahr wieder für volle Straßen sorgen. Nicht zuletzt auch für ordentlichen Reisestress in den Familien, weil der letzte Schultag erst am Freitag (22. Dezember 2023) ist. „Es wird erfahrungsgemäß besonders voll auf den Straßen werden“, schreibt die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ).

Wann ist also der beste Zeitpunkt, um in den Urlaub zu starten? Wer mit dem Auto fährt, sollte möglichst vormittags oder mittags fahren, um dem Berufsverkehr aus dem Weg zu gehen, rät die VIZ. Vor allem auf dem südlichen Berliner Ring in Richtung Frankfurt/Oder werde ein „deutlich höheres Verkehrsaufkommen“ erwartet. Immerhin: Auf den Autobahnen in Berlin und Brandenburg sei nur auf wenigen Abschnitten mit Einschränkungen durch Baustellen zu rechnen.

Berlin-Mitte: Tagelange Sperrungen wegen Silvesterparty

Wer in Berlin bleibt, muss auch mit einigen Verkehrseinschränkungen rechnen – und zwar zwischen den Jahren. Wegen der Silvesterfeier in Mitte wird die Straße des 17. Juni zwischen Großer Stern und Brandenburger Tor ab Dienstag, den 26. Dezember 2023 voll gesperrt. Davon betroffen sind auch die Ebertstraße und Yitzhak-Rabin-Straße. Die Sperrungen dauern bis Dienstag, den 2. Januar 2024 an. Auch für Fußgänger und Radfahrer ist die Straße des 17. Juni sowie der Tiergarten gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Vergangenes Silvester fand die Party in einem kleinen Rahmen auf dem Platz des 18. März statt. © picture alliance/dpa | Christophe Gateau

Die Dorotheenstraße, Scheidemannstraße, John-Foster-Dulles-Allee und Behrenstraße werden am Silvestertag dicht gemacht. Diese Sperrungen werden am Neujahrstag gegen Mittag aufgehoben. Die VIZ weist darauf hin, dass auch die Ausfahrt Kemperplatz des Tiergartentunnels aufgrund des Besucherandranges schließen könnte.

Sonnenallee aus Sicherheitsgründen gesperrt

Zudem wird die Sonnenallee in der Silvesternacht von 17 Uhr bis 6 Uhr zwischen Hobrechtstraße und Jansastraße aus Sicherheitsgründen gesperrt. Das betrifft auch die B1 Potsdamer Straße zwischen Bülowstraße und Großgröschenstraße.

Sperrungen wegen Neujahrslauf in Berlin

Wegen des 51. Berliner Neujahrslaufs kommt es am 1. Januar 2024 zwischen Brandenburger Tor und Alexanderplatz von 10 Uhr bis ca. 14 Uhr zu Verkehrseinschränkungen.

Der Neujahrslauf in Berlin ist beliebt. © picture alliance / nordphoto GmbH / Engler | Juergen Engler

Busse und Bahnen mit veränderten Zeiten

Die VIZ erinnert auch noch einmal daran, dass während der Ferien ein angepasster Fahrplan im öffentlichen Nahverkehr gilt. Am 24., 25. und 26. Dezember fahren die Busse und Bahnen nach dem Sonntagsfahrplan. Auch an Silvester und Neujahr gilt der Sonntagsfahrplan, dabei werden in der Silvesternacht besonders gefragte Linien zeitweise verstärkt. Wegen der Silvesterparty werden die Buslinien 106, 187 und N26 zwischenzeitlich umgeleitet. Die Buslinie 100 fährt am Silvestertag ab ca. 11 Uhr nicht mehr. JP