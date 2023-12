Das Bundesverfassungsgericht hat eine teilweise Wiederholungswahl in Berlin angeordnet. Was sich daraus für Folgen ergeben.

Am lautesten aufgeatmet haben sicher die Linken in Berlin und ganz Deutschland, aber auch die Linken-Aussteiger des Bündnisses Sahra Wagenknecht. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Umfang der Wiederholung der Bundestagswahl von September 2021 in Berlin stellt sicher, dass die Linke ihre Direktmandate behalten kann. Damit ist die Gefahr gebannt, dass die 39 aktuellen und früheren Linken-Bundestagsabgeordneten das Parlament verlassen müssen. Die Linke war im September an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert und war nur deswegen in Fraktionsstärke ins Parlament eingezogen, weil sie in Berlin zwei und in Leipzig ein Direktmandat gewonnen hatte.

Nach dem Spruch der Richter muss nun die Wahl nicht nur wie bereits von der Ampel-Mehrheit im Bundestag beschlossen in 431 Urnen- und Direktwahlbezirken wiederholt werden. Die Verfassungsrichter haben eine Wiederholung in weiteren Wahlbezirken angeordnet. In 455 von 2200 Wahlbezirken müssen die Berlinerinnen und Berliner am 11. Februar wieder an die Urnen, um ihre Erst- und Zweitstimmen neu abzugeben.

Bundestagswahl in Berlin: Diese Wahlkreise waren mandatsrelevant

In den für die Linke und damit für die Zusammensetzung des Bundestages relevanten Wahlkreisen Lichtenberg und Treptow-Köpenick, wo Gesine Lötzsch und Gregor Gysi 2021 mit deutlichem Abstand gesiegt hatten, sind nur einzelne Wahlbezirke von einer Wiederholung betroffen. In Gysis Wahlkreis 84 muss nur in sechs Wahlbezirken neu gewählt werden. Lötzschs Wahlkreis 86, also Lichtenberg, wurde vom Gericht nicht erwähnt.

Als mandatsrelevant sah die Vorsitzende Richterin Doris König die Pannen in den Wahlkreisen 76, also Pankow, und 77, also Reinickendorf, an. In Pankow hatte der Grünen-Politiker Stefan Gelbhaar bei den Erststimmen mit vier Prozentpunkten gegen den SPD-Mann Klaus Mindrup gesiegt. Zum CDU-Kandidaten lag der Vorsprung bei 21.000 Stimmen. Dass diese Unterschiede sich bei einer Neuauflage komplett verändern, ist sehr unwahrscheinlich.

Das gleiche dürfte auch für Reinickendorf gelten, wo Ex-Kulturstaatsministerin Monika Grütters nur 1200 Stimmen vor ihrem SPD-Kontrahenten lag. Angesichts der derzeitigen Stimmungslage in Deutschland und Berlin ist aber ein Erdrutschsieg des Sozialdemokraten in den wenigen neu zu wählenden Wahlbezirken kaum denkbar.

Bundestagswahlen in Berlin verliefen „überwiegend rechtmäßig“

Die Bundestagswahlen in Berlin seien am 21.September 2021 „überwiegend rechtmäßig“ verlaufen, so die Vorsitzende des Zweiten Senat, Doris König. Sie verwies darauf, dass die ordnungsgemäß abgegebenen und gezählten Stimmen eine Art Schutz genießen müssten. Dass die Berliner Verfassungsrichter die Landtagswahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus wegen der Pannen komplett wiederholen ließen, erklärte König mit den viel kleinteiligeren Ergebnissen bei der Landeswahl, wo sich Pannen viel eher als mandatsrelevant erweisen.

Theoretisch denkbar sind Verschiebungen bei den Zweitstimmen, wenn in Rund einem Fünftel der Berliner Wahlbezirke neu abgestimmt wird. Das könnte dazu führen, dass Berliner Bundestagsabgeordnete wie etwa die gerade neu gewählte Grünen-Landesvorsitzende Nina Stahr ihre über die Landesliste gewonnene Mandate verlieren. Zudem könnten Berlin am Ende weniger Plätze im Parlament zustehen, wenn die Zahl der Zweitstimmen zurückgeht. Dann wandern di Mandate womöglich in andere Bundesländer.

Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) sagte, eine Wahl innerhalb von 55 Tagen abzuhalten, sei „eine große Herausforderung und Kraftanstrengung zugleich“, sowohl für die Parteien, als auch und besonders für die Verwaltung. „Ich habe volles Vertrauen in den Landeswahlleiter, Prof. Dr. Stephan Bröchler, dass die Wahlen reibungslos ablaufen werden. Der Berliner Senat hat mit ihm gemeinsam alle notwendigen Voraussetzungen geschaffen, damit Wahlen in Berlin wieder funktionieren.“ In einer funktionierenden Stadt müssten Wahlen ordnungsgemäß stattfinden. „Alle Berlinerinnen und Berliner in den betroffenen Wahlbezirken rufe ich dazu auf, zur Wahl zu gehen und ihre Stimme abzugeben“, sagte Wegner.

SPD-Landeschefin Franziska Giffey sagte, ab Januar werde man einen „kurzen, aber intensiven Wahlkampf führen“. Auch wenn die Wahl nur in einigen Gebieten der Stadt in acht von zwölf Bezirken wiederholt werden müsse, so gehe es „doch auch darum, ein Zeichen zu setzen, dass Berlin demokratisch und weltoffen ist und Rechtspopulisten und Rechtsradikale keine Chance haben“, so die Wirtschaftssenatorin.

Berliner Parteien erleichtert – Wahlen nicht in der ganzen Stadt

Berlins Parteien sind nun erleichtert, dass sie nicht in der ganzen Stadt erneut Wahlkampf machen müssen. Es dürfte aber schwierig werden, bei der Rumpf-Wiederholungswahl eine hohe Wahlbeteiligung zu erreichen. „Bei einer Wiederholung der Wahl mitten in der Legislaturperiode wird es für alle Parteien eine Herausforderung, die Wahlberechtigten zum Urnengang zu mobilisieren“, erklärten die Grünen-Landesvorsitzenden Nina Stahr und Philmon Ghirmai. Aber gerade in Zeiten der sich zuspitzenden Krisen und wachsender Zustimmung für Rechtspopulismus gelte es Haltung zu zeigen und wählen zu gehen. Das Wahldesaster von 2021 dürfe sich nicht wiederholen. „Die Aufarbeitung muss weitergehen, strukturelle Verbesserungen bei der Vorbereitung und Durchführung von Wahlen müssen konsequent vorangebracht werden“, so die Grünen.

FDP-Landeschef Christoph Meyer, der für seine Partei Fraktionsvize im Bundestag ist, hob hervor, dass die Verfassungsrichter die Entscheidung der Ampel im Bundestag im Wesentlichen bestätigt hätten. „Wichtig ist jetzt, dass alle politischen Akteure in Berlin sich darum bemühen, für eine möglichst hohe Wahlbeteiligung im Februar zu werben, denn jede Stimme, die nicht abgegeben wird, kann die Vertretung Berlins im Deutschen Bundestag zugunsten der übrigen 15 Bundesländer schmälern“, sagte Meyer.

Berlins AfD-Chefin sieht „unterschwellige Kritik“ des Gerichts an der Wahlprüfung

Für die AfD hob Landeschefin Kristin Brinker die „unterschwellige Kritik“ des Gerichts an der Wahlprüfung des Bundestages hervor. Grundsätzlich sei es „überaus bedenklich, dass der Bundestag zunächst selbst darüber befindet, ob er rechtmäßig gewählt wurde“. Im vorliegenden Fall habe diese Regelung überdies zu einem unnötig langen Zeitablauf geführt, weil das Bundesverfassungsgericht erst nach der langwierigen Entscheidungsfindung der Bundestagskommission angerufen werden konnte, sagte Brinker: „Hier muss dringend nachgebessert werden.“

Die Landeschefs der Linken, Franziska Brychcy und Maximilian Schirmer, erklärten, es sei gut, dass endlich Klarheit herrsche. Ihre Partei sei „gut vorbereitet“ und gehe jetzt in den Wahlkampf. „Wir verzeichnen fast 800 Neumitglieder, unsere Parteibasis ist motiviert, holt die Mützen und Schals raus und legt los“, so die Parteichefs.“