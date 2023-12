Die Tage sind kurz, die Nächte lang, und die Temperaturen sinken wieder. Nach der festlichen Weihnachtszeit kann das schnell zu Stimmungsschwankungen, Antriebslosigkeit und Müdigkeit führen. Wer sich in dieser Zeit nach einem herzhaften Lachen sehnt, sollte sich eine Komödie im Berliner Kriminal Theater nicht entgehen lassen. Tatsächlich, das Theater, das sich auf Krimi, Thriller und Spannung spezialisiert hat, hat noch deutlich mehr auf dem Kasten. In dem Repertoire finden sich auch urkomischen Entführungen, mörderisch witzigen Erbschaftsstreitigkeiten oder Familiengeschichten gefüllt mit schwarzem Humor.

„Fisch zu viert“ von Wolfgang Kohlhaase und Rita Zimmer ist eine der Geschichten, welche nicht an dunklem Humor, Ironie und Sprachwitz spart. Ein wahrer Berliner Kriminal Theater Komödien-Klassiker, mit mehr als 150 Vorstellungen. Erzählt wird die Geschichte dreier Brauerei-Erbinnen und ihrem Diener Rudolf. Seit nun fast 30 Jahren ist Rudolf den Schwestern stets zu Diensten. Mit jeder von ihnen hat er zärtliche Stunden verbracht. Freilich ohne das Wissen der jeweils anderen. Jede der Schwestern hatte ihm versprochen, ihn im Testament zu bedenken. Als er nun vorzeitig um Auszahlung bittet, will keine der Erbinnen mehr von ihrem Versprechen wissen, was Rudolf zur Drohung veranlasst, sein Geheimnis auszuplaudern. Keine gute Idee, finden die Schwestern und bringen Arsen und andere todbringende Mittel ins Spiel.

Das Stück von João Bethencourt „Der Tag, an dem der Papst gekidnappt wurde“ erzählt die Geschichte eines verschrobenen jüdischen Taxifahrers, seiner Familie, einem entführten Papst und einer fast unmöglichen Vorstellung einer Lösegeldzahlung. Der Kidnapper, Samuel Leibowitz, stellt sich mit der Entführung des Kirchenoberhaupts nicht nur gegen die Mächtigen der Welt, sondern muss vor allem erst einmal seine Frau von seiner wahnwitzigen Idee überzeugen. Wird der Pontifex Maximus anfänglich noch in einer viel zu kleinen Speisekammer festgehalten, so entwickelt sich zunehmen ein turbulentes Zusammenspiel zwischen dem katholischen Oberhaupt und der gesamten Familie: Eine groteske Darstellung einer verschrobenen Welt, die aus den Fugen gerät – während sie aus den Fugen gerät. Die außergewöhnliche Inszenierung (Regie: Thomas Wingrich) steckt voller Action, Komik und einer herzergreifenden Botschaft: Frieden ist möglich, wenn wir nur zusammenhalten!

So entpuppt sich das Berliner Kriminal Theater als ein Ort, an dem die Zuschauer nicht nur Zeuge fesselnder Kriminalgeschichten werden, sondern auch herzhaft lachen können. Es ist ein perfektes Rezept gegen den Winterblues, eine Einladung, die dunklen Tage mit einem Lächeln zu begegnen.

Hier noch ein paar weitere Tipps für einen gelungenen Theaterbesuch im Berliner Kriminal Theater:

Buchen Sie Ihre Tickets frühzeitig, vor allem, wenn Sie eine Vorstellung am Wochenende besuchen möchten.

Das Theater befindet sich im Umspannwerk Ost, einem ehemaligen Industriegebäude mit beeindruckendem Ambiente. Das gleichnamige Restaurant „Umspannwerk Ost“, befindet sich in den selben Räumlichkeiten und sorgt vor oder nach der Vorstellung für kulinarische Spannung.

Termine

Fisch zu viert

Freitag 29.12.2023 16 Uhr

Freitag 29.12.2023 20 Uhr

Sonntag 07.01.2024 17 Uhr

Montag 05.02.2024 20 Uhr

Der Tag, an dem…