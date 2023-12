Der Verdächtige soll unvermittelt auf seine Opfer gefeuert haben. Er ist noch flüchtig. Blaulicht-News aus Berlin im Blog.

Lette prügelt mit Flasche am Bahnhof Lichtenberg auf Landsmann ein

Mann niedergeschlagen und Uhr geraubt – Festnahme

Ein 20-Jähriger hat in Kreuzberg auf zwei Männer gefeuert und einen von ihnen verletzt

Die Polizei fahndet mit Fotos nach einem mutmaßlichen Kreditkartenbetrüger

In Mariendorf ist ein Mann bei einem Brand verletzt worden

In Brandenburg hat ein 21-Jähriger auf der Flucht vor der Polizei einen Baum gerammt

Berlin. In Berlin-Kreuzberg ist eine Person verletzt worden, nachdem auf sie geschossen wurde. In Brandenburg hat ein 21-Jähriger die Flucht vor der Polizei ergriffen, allerdings einen Baum gerammt.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 18. Dezember: Streit unter Letten endet mit Flaschenhieben

19.30 Uhr: Am Bahnhof Lichtenberg hat ein 31-jähriger Lette einem 40-jährigen Landsmann mit einer Flasche Verletzungen beigebracht. Die beiden Balten stritten sich zunächst lautstark auf dem Bahnsteig, wobei der 31-Jährige einen stark alkoholisierten Eindruck machte. In seiner Trunkenheit attackierte er seinen Landsmann mit einer Flasche, schlug ihn auf den Hinterkopf und fügte ihm eine Schnittwunde am Hals zu, nachdem die Flasche gesplittert war.

Die Bundespolizei nahm den 31-jährigen Angreifer fest. Sein Prügelopfer wurde zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus eingeliefert.

Lagerhalle in Brand – Feuerwehr-Großeinsatz in Hellersdorf

19.10 Uhr: In einer leerstehenden Lagerhalle in Hellersdorf ist ein Brand ausgebrochen. 52 Feuerwehrleute seien im Einsatz, teilte ein Feuerwehrsprecher am Montagabend mit. Da das Gebäude einsturzgefährdet sei, könne die 1400 Quadratmeter große Halle nicht betreten werden. Die Lagerhalle stehe einzeln, sodass keine Gefahr für Anwohner ausgehe.

Mann niedergeschlagen und Uhr geraubt - Festnahme

12.06 Uhr: In Kreuzberg soll am Sonntagabend ein Mann einen Fahrgast niedergeschlagen und dessen Uhr geraubt haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, stand der 24-jährige Fahrgast kurz vor 18 Uhr auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofes Kottbusser Tor. Dort soll er von einem Fremden angesprochen und gefragt worden sein, ob er Drogen kaufen möchte. Als der 24-Jährige dieses Angebot ablehnte, soll der fremde Mann ihm laut Polizeiangaben mit einem Stein gegen den Kopf geschlagen und ihm seine Armbanduhr vom Handgelenk gerissen haben. Als Zeugen hinzukamen, flüchtete der mutmaßliche Räuber vom Bahnhof. Einsatzkräfte nahmen ihn noch in der Nähe fest, heißt es. Als er in einen Polizeigewahrsam gebracht werden sollte, schlug der ebenfalls 24-jährige Tatverdächtige seinen Kopf gegen die Schiebetür des Einsatzwagens und verletzte sich dadurch am Kopf. Die Polizistinnen und Polizisten brachten den Tatverdächtigen zu Boden und führten eine Erstversorgung durch. Auch hierbei versuchte er seinen Kopf auf den Straßenbelag zu stoßen, sodass die Einsatzkräfte ihn fixieren mussten. Rettungskräfte brachten ihn wegen seiner Verhaltensauffälligkeit in ein Krankenhaus. Der Beraubte lehnte eine ärztliche Behandlung ab.

20-Jähriger schießt in Kreuzberg auf zwei Männer

10.58 Uhr: Ein 20-Jähriger soll am Sonntagnachmittag in Kreuzberg auf zwei Männer gefeuert haben. Der Polizei zufolge habe der Tatverdächtige gegen 17.30 Uhr am Mehringplatz unvermittelt auf zwei 40 und 42 Jahre alte Männer das Feuer eröffnet. Der 42-Jährige soll dabei eine Verletzung am Fuß erlitten haben, der andere Mann blieb unverletzt. Der Tatverdächtige ist noch flüchtig. Eine Mordkommission ermittelt zu den Hintergründen der Tat.

21-Jähriger flieht vor Polizei und rammt Baum

10.53 Uhr: Die Flucht eines 21-Jährigen vor der Polizei in Eiche (Landkreis Barnim) hat in den frühen Montagmorgenstunden mit der Kollision mit einem Baum geendet. Er habe nach der Aufforderung anzuhalten seinen Wagen beschleunigt und schließlich die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, teilte die Polizei mit. Vier Männer im Alter von 18, 19, 20 und 21 Jahren saßen demnach in dem Unfallwagen.

Der 21 Jahre alte Fahrer hatte nach Polizeiangaben keine Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Während er und der 19 Jahre alte Beifahrer unverletzt blieben, erlitten die Männer auf der Rückbank leichte Verletzungen. Einer der Mitfahrer wurde wegen des Besitzes von Cannabis angezeigt. Der Fahrer des Wagens kam zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Ihm wird illegales Straßenrennen mit Verkehrsunfall und Fahren unter Drogeneinfluss vorgeworfen.

Polizei sucht mit Fahndungsfotos nach Kreditkartenbetrüger

9.14 Uhr: Mit der Veröffentlichung eines Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Berlin nach einem Kreditkartenbetrüger. Was ihm vorgeworfen wird, lesen Sie hier.

Mann bei Brand in Mariendorf verletzt

8.50 Uhr: Ein Mann hat bei einem Wohnungsbrand in der Nacht auf Montag in Mariendorf schwere Verletzungen erlitten. In einem Zimmer sei aus noch unklaren Gründen ein Feuer ausgebrochen, dieses sei auf den Dachstuhl des Mehrfamilienhauses übergegangen, sagte ein Feuerwehrsprecher am Montagmorgen. Die Feuerwehr war mit 54 Einsatzkräften vor Ort. Der verletzte Mann sei zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Zum Alter des Mannes und zur Höhe des Sachschadens konnte der Sprecher keine Angaben machen.