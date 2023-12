Berlin/Mountain View (Kalifornien). Drohnennetzwerk verbindet Krankenhäuser mit Berliner Labor für den Flugtransport von mehr als sechs Millionen Laborproben pro Jahr.

In Zukunft sollen Laborproben in Berlin auch per Drohne ihren Weg ins Krankenhauslabor finden und so die Transportzeit für zeitkritische Proben erheblich verkürzen. Das Luftfahrt-Bundesamt (LBA) habe die notwendige Genehmigung für ein Drohnen-Liefersystem außerhalb der Sichtlinie (BVLOS) in Berlin erteilt, wie das US-amerikanische Unternehmen Matternet und das Labor Berlin in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt gegeben haben.