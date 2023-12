Berlin. Ampel-Haushaltszank verzögert Zusage für Start-up-Zentrum von Bayer und Charité. FDP verkündet künftige Kürzung der Bundesförderung.

Im November schien schon alles in trockenen Tüchern zu sein. In seiner nächtlichen „Bereinigungssitzung“, in der die Haushaltspolitiker im Bundestag traditionell das letzte Geld verteilen, stimmte die Ampel-Mehrheit einem wichtigen Berliner Projekt zu: 75 Millionen Euro gaben die Volksvertreter frei, um auf dem Bayer-Campus am Nordhafen ein Translationszentrum für Zell- und Gentherapie zu bauen.