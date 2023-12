Berlin. Zum 1. Januar steigen bei S-Bahn und BVG erneut die Preise. Doch es gibt einen ganz einfachen Trick, die Preiserhöhung zu umgehen.

Die Preise für Fahrten mit der S-Bahn Berlin und mit den Verkehrsmitteln der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ziehen zum Jahreswechsel wieder an. Wie der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) bereits Ende September ankündigte, steigen die Preise um durchschnittlich 6,7 Prozent. Hintergrund seien die weiterhin hohen Kosten für Kraftstoffe, Personal und Investitionen, die die Verkehrsunternehmen wirtschaftlich sehr stark unter Druck setzen, hieß es damals in der Mitteilung.

Die Preiserhöhungen haben es in sich: So kostet der Einzelfahrausweis AB, den man etwa in der U-Bahn,Tram, Bus oder in der S-Bahn für eine Fahrt in der Berliner Innenstadt braucht, künftig 3,50 Euro. Teurer werden auch die Tickets für die beliebte Kurzstrecke oder die Vier-Fahrten-Tickets.

Immerhin: Wer die Preiserhöhung umgehen will, kann voraussichtlich im kommenden Jahr auf das beliebte 29-Euro-Ticket zurückgreifen. Das vergünstigte Ticket soll im ersten Halbjahr 2024 eingeführt werden. Der genaue Start-Zeitpunkt steht allerdings noch nicht fest. Lesen Sie auch: Berlin bekommt 29-Euro-Ticket im Frühsommer 2024 zurück

S-Bahn Berlin und BVG: Preiserhöhung umgehen – Mit diesem Trick klappt‘s

In Berlin und Brandenburg sollen für verschiedene Tickets für Busse und Bahnen die Preise steigen. © FUNKE Foto Services | Maurizio Gambarini

Findige Nahverkehrsexperten haben allerdings ein Hintertürchen entdeckt, mit dem man die Preiserhöhung noch bis Mitte 2024 umgehen kann. Wer sich noch vor dem Jahreswechsel am Automaten mit Tickets zum alten Preis eindeckt, kann diese Tickets noch bis zum 30. Juni 2024 nutzen.

Bei der BVG heißt es zu dem Trick: „Ungenutzte Tickets, die entwertet werden müssen (Einzelfahrausweise, Einzelfahrausweise Kurzstrecke, Abschnitte der 4-Fahrten-Karte, 24-Stunden-Karten, Anschlussfahrausweise oder 7-Tage-VBB-Umweltkarte) können noch 6 Monate nach Tarifwechsel genutzt werden.“

BVG & S-Bahn Berlin: Alte und neue Preise in der Übersicht