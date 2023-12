Berlin. Abdullah Haj Burhan ist 2013 aus Syrien geflohen. Heute ist er dualer Student bei der Deutschen Bahn und wird als E-Sportler gefördert.

Dass Abdullah Haj Burhan heute als E-Sports-Talent gefördert wird, hat er in gewisser Weise seiner Oma zu verdanken. Denn als sich der Berliner im Jahr 2016 seine erste Playstation kaufte, war sie es, die ihm das nötige Geld auslegte. „Meine Oma hat damals gesagt: Das, was ich gespart habe, gebe ich dir. Ich habe es ihr dann in Raten zurückgezahlt“, erzählt der heute 23-Jährige. Haj Burhan ist dualer Student bei der DB Netz AG und zählt zu den Ersten, die kürzlich für ein E-Sports-Stipendium ausgewählt wurden. Dafür kooperiert die Deutsche Bahn seit diesem Jahr mit der „Esports Player Foundation“.