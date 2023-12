Berlin. Wo genau liegen die Böllerverbotszonen in Berlin? Was ist an Silvester erlaubt, was ist verboten? Die wichtigsten Fakten im Überblick.

Jugendliche und junge Erwachsene werfen Böller auf Polizisten, beschießen Feuerwehrleute mit Raketen, behindern Rettungskräfte an ihren Einsätzen: Die gewaltsamen Ausschreitungen in Berlin-Neukölln zu Silvester im vergangenen Jahr sollen sich nicht wiederholen. Aus diesem Grund gibt es auch zum Jahreswechsel 2023/2024 in Berlin Bereiche, in denen das Zünden von Feuerwerkskörpern nicht erlaubt ist. Wo genau liegen die Böllerverbotszonen? Was ist erlaubt, was ist verboten? Die wichtigsten Fakten im Überblick:

Silvester in Berlin 2023/2024: Böllerverbote und Einschränkungen – die wichtigsten Regeln

Verkauf von Böllern: Ab dem 29. Dezember dürfen wieder Böller und Silvesterraketen verkauft werden. Ein Verkaufsverbot gibt es nicht

Ab dem 29. Dezember dürfen wieder Böller und Silvesterraketen verkauft werden. Ein Verkaufsverbot gibt es nicht Abbrennen von Böllern und Raketen: Auch wenn sich kaum jemand dran hält: Böller und Feuerwerk dürfen nur in der Zeit zwischen dem 31. Dezember, 18 Uhr, und dem 1. Januar, 6 Uhr, gezündet werden

Auch wenn sich kaum jemand dran hält: Böller und Feuerwerk dürfen nur in der Zeit zwischen dem 31. Dezember, 18 Uhr, und dem 1. Januar, 6 Uhr, gezündet werden Böllerverbotszonen: In Berlin gibt es in diesem Jahr außerdem vier Böllerverbotszonen: in Teilen Neukölln, am Alexanderplatz, im Schöneberger Steinmetzkiez und rund um die JVA Moabit. Das Verbot gilt vom 31. Dezember, 18 Uhr, bis zum 1. Januar, 6 Uhr. In den Zonen ist auch das Mitführen von Feuerwerkskörpern untersagt

In Berlin gibt es in diesem Jahr außerdem vier Böllerverbotszonen: in Teilen Neukölln, am Alexanderplatz, im Schöneberger Steinmetzkiez und rund um die JVA Moabit. Das Verbot gilt vom 31. Dezember, 18 Uhr, bis zum 1. Januar, 6 Uhr. In den Zonen ist auch das Mitführen von Feuerwerkskörpern untersagt Keine Böller und Raketen: Auf der großen Silvesterparty am Brandenburger Tor ist privates Feuerwerk nicht gestattet. Ähnliche Regeln gibt es auf vielen größeren öffentlichen Partys in Berlin

Böllverbotszone Berlin-Neukölln (Sonnenallee ab Hermannplatz)

Böllern wird in diesem Jahr erstmals in Teilen des Bezirks Neukölln verboten. Wie Innensenatorin Iris Spranger (SPD) im Abgeordnetenhaus mitteilte, ist der nördliche Abschnitt der Sonnenallee von dem Verbot betroffen. Spranger nannte den Bereich ab dem Hermannplatz. Das Verbot gilt auch für die Nebenstraßen. In dem Bereich liegen etwa die Hobrechtstraße, die Friedelstraße, die Reuterstraße und die Pannierstraße. Eine genaue Karte mit dem exakten Verlauf der Verbotszone veröffentlicht die Polizei im Amtsblatt. Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald die Berliner Polizei die Zone bekanntgibt. Lesen Sie auch: Nach Randalen: Wo das Böllerverbot in Neukölln gilt

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen in der Silvesternacht an der Sonnenallee im Bezirk Neukölln einen brennenden Bus, der von Unbekannten angezündet worden war. © ZRB | Paul Zinken

Kein Verbot soll es in der Highdeck-Siedlung im Neuköllner Ortsteil Gropiusstadt geben. Dort war Silvester 2022/23 ein Bus in Brand gesteckt worden. Die Flammen hatten auch ein Wohnhaus beschädigt. Lesen Sie auch: Warum es in der Gropiusstadt besonders eskalierte

Böllverbotszone Alexanderplatz in Berlin-Mitte

Ein Transparent weißt darauf hin, dass der Alexanderplatz eine Böllerverbotszone ist. © dpa | Paul Zinken

Auch auf dem Alexanderplatz in Berlin-Mitte darf Silvester 2023/24 nicht geböllert werden. Die Verbotszone umfasste im vergangenen Jahr die Areale rund um das Berolinahaus (Hausnummer 1), das Alexanderhaus (Hausnummer 2), die Adresse Alexanderplatz 3, 7 und 9 sowie das Baufeld auf dem Platz. Der genaue Verlauf der Zone ist auch hier noch nicht bekannt, dürfte in etwa aber den gleichen Verlauf wie im vergangenen Jahr haben.

Böllerverbotszone Steinmetzkiez in Schöneberg

Im Steinmetzkiez in Schöneberg durfte im vergangenen Jahr nicht auf Teilen der Winterfeldtstraße, Potsdamer Straße, Steinmetzstraße, Alvenslebenstraße und Pallasstraße geböllert werden. Auch hier gilt: Der exakte Grenzverlauf ist noch nicht bestätigt, dürfte aber dem des Vorjahres entsprechen.

Böllerverbotszone Justizvollzugsanstalt (JVA) Moabit

In Moabit in Berlin-Mitte herrschte im vergangenen Jahr Böllerverbot im Nahbereich der Justizvollzugsanstalt (JVA) Moabit. Das Verbot galt auf der Rathenower Straße bis Seydlitzstraße, dort auch in der angrenzenden Grünanlage, sowie auf Abschnitten der Otto-Dix-Straße, auf der Straße Alt-Moabit neben dem Gefängnis, ebenso auf JVA-nahen Abschnitten der Paulstraße, Spenerstraße und Calvinstraße.

Grund für das Verbot ist, dass in den Vorjahren Böller und Raketen über die Gefängnismauer geworfen bzw. geschossen worden waren. Dadurch waren Alarmmeldungen ausgelöst worden, „die zu einer unübersichtlichen Lage und erheblichen Sicherheitslücken“ führten, wie die Polizei im vergangenen Jahr mitgeteilt hatte. Im Jahr 2018 hatte ein Gefangener die Situation zur Flucht ausgenutzt.

Silvesterparty am Brandenburger Tor: Keine Böller erlaubt

Ein Verbot für Pyrotechnik gilt auch bei der großen Silvesterparty auf der Straße des 17. Juni vor dem Brandenburger Tor. Dort werden mehrere Tausend Menschen erwartet. An den Eingängen wird es Taschenkontrollen geben. Das Mitführen von Feuerwerkskörpern, pyrotechnischem Material, Fackeln, Rauchkerzen, bengalischem Feuer oder sonstigen pyrotechnischen Effekte ist untersagt. Erlaubt sind hingegen Wunderkerzen, Knicklichter, Leuchtstäbe und Feuerzeuge. Lesen Sie hier: Silvester-Party am Brandenburger Tor – Die wichtigsten Infos