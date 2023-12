Wegen des Vorfalls laufe ein Polizeieinsatz nahe dem U-Bahnhof Hallesches Tor. Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Blog.

83-Jährige von Auto angefahren und im Krankenhaus gestorben

Mitarbeiter eines Ordnungsamtes angefahren und verletzt

Mann versucht Geldautomaten aufzubrechen - Festnahme

Raub im Volkspark Friedrichshain - zwei Verletzte

Zwei Fahrzeuge sind in der Nacht zu Sonntag in Rummelsburg ausgebrannt

Am U-Bahnhof Südstern gab es eine Auseinandersetzung mit einem Verletzten

Berlin. In Berlin-Kreuzberg ist eine Person verletzt worden, nachdem mutmaßlich auf sie geschossen wurde. Am U-Bahnhof Südstern kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der ein Mensch verletzt wurde. Im Volkspark Friedrichshain wurden zwei Männer bei einem Raubüberfall verletzt. Hier lesen Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Berliner Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 17. Dezember: Mutmaßlicher Schussvorfall in Kreuzberg - Mensch verletzt

22 Uhr: In Berlin-Kreuzberg ist eine Person verletzt worden, nachdem mutmaßlich auf sie geschossen wurde. Das sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntagabend. Wegen des Vorfalls laufe ein Polizeieinsatz nahe dem U-Bahnhof Hallesches Tor, die Mordkommission ermittele. Zu Art und Schwere der Verletzungen sowie zu den Hintergründen gab es zunächst keine Angaben. Die Spurensicherung laufe, sagte der Sprecher.

Polizeimotorräder zusammengestoßen – zwei Einsatzkräfte verletzt

19 Uhr: Im Rahmen von Absperrmaßnahmen ereignete sich am Samstagnachmittag in Friedrichshain ein Verkehrsunfall zwischen zwei Motorradfahrern der Polizei Berlin. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 27-jähriger Polizist gegen 16.35 Uhr in der Stralauer Allee seinem 47-jährigen Kollegen auf Höhe der Einmündung Ehrenbergstraße bei der Absperrung der Nebenstraße aus bisher ungeklärter Ursache auf. Der 27-Jährige wurde mit Verletzungen an der Leiste in ein Krankenhaus gebracht und verbleibt dort stationär. Sein 47-jähriger Kollege erlitt Verletzungen am Oberschenkel und wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Das Motorrad des 27-Jährigen wurde für ein technisches Gutachten sichergestellt.

83-Jährige von Auto angefahren und im Krankenhaus gestorben

18.50 Uhr: Eine 83-jährige Frau ist am Samstag in Falkensee von einem Auto angefahren worden und am Sonntag im Krankenhaus gestorben. Die Frau hatte am frühen Abend die Straße überquert und wurde von einem Auto erfasst, wie ein Polizeisprecher am Sonntagabend sagte. Sie wurde mit schweren Verletzungen auf die Intensivstation gebracht. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar.

Lesen Sie auch:33 Menschen starben bislang in diesem Jahr bei Unfällen

Mitarbeiter eines Ordnungsamtes angefahren und verletzt

16.15 Uhr: Bei einem Einsatz des Ordnungsamtes Treptow-Köpenick wurden gestern Morgen in Adlershof zwei Mitarbeiter verletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, bearbeiteten die Mitarbeiter gegen 8.30 Uhr in der Friedenstraße Ordnungswidrigkeiten. Mehrere Fahrzeuge standen in einer temporär eingerichteten Parkverbotszone wegen eines Umzugs. Darunter befand sich auch der Wagen einer 29-Jährigen. Kurze Zeit später begab sich ein Mann zu diesem Fahrzeug und setzte sich hinein. Die beiden Mitarbeiter begaben sich zu dem Wagen und einer forderte den Mann auf, sich auszuweisen.

Dieser Aufforderung soll er nicht nachgekommen sein und habe dann bei noch offenstehender Tür den Motor gestartet. Er soll dann rückwärts gefahren sein und dabei einen Mitarbeiter mit der offenstehenden Tür erfasst und am Oberkörper verletzt haben. Der Mitarbeiter des Ordnungsamtes soll nun in Richtung Lenkrad gegriffen haben, woraufhin der Mann den Vorwärtsgang eingelegt und mehrfach ruckartig angefahren sein soll. Dadurch wurde der Mitarbeiter von der zuschlagenden Autotür getroffen und durch die starke Beschleunigung des Wagens schließlich abgeworfen, so dass er über das Kopfsteinpflaster der Fahrbahn rollte und Verletzungen an einem Bein, einem Arm und einem Finger erlitt.

Sein Kollege wurde von der Tür ebenfalls beim Losfahren erfasst, hielt sich daran fest und verlor durch die starke Beschleunigung den Halt, so dass er auf ein anderes geparktes Auto geschleudert wurde und sich über die Motorhaube abrollte. Dabei erlitt er Verletzungen am Rücken. Die beiden Mitarbeiter mussten ihren Dienst beenden und begaben sich selbst zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die geöffnete Tür des flüchtenden Wagens traf zudem noch ein weiteres geparktes Fahrzeug, so dass dieses dadurch beschädigt wurde. Der Fahrer flüchtete mit dem Wagen vom Ort.

Mann versucht Geldautomaten aufzubrechen - Festnahme

15.30 Uhr: Ein bislang Unbekannter versuchte Samstagmittag in Friedrichshagen Geldautomaten aufzubrechen. Einsatzkräfte nahmen ihn noch vor Ort fest. Kunden und Passanten bemerkten gegen 12.25 Uhr einen Mann in einer Bankfiliale in der Bölschestraße, der im Vorraum die Fensterscheiben mit Farbe besprühte. Zeuginnen und Zeugen gaben an, dass der Mann sie aufgefordert habe, die Filiale zu verlassen, da dort nun Arbeiten durchgeführt werden würden. Nun habe er versucht, mehrere Geldautomaten gewaltsam mit Werkzeugen aufzubrechen. Die Automaten wurden zwar stark beschädigt, an das Geld kam der Mann jedoch nicht. Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos nahmen den nach eigenen Angaben 37 Jahre alten Mann fest.

Raub im Volkspark Friedrichshain - zwei junge Männer verletzt

14.20 Uhr: Bei einem schweren Raub im Volkspark Friedrichshain sind zwei Menschen verletzt worden. Eine ungefähr neunköpfige Gruppe umzingelte gegen Mitternacht eine Dreiergruppe, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Fünf aus der mutmaßlichen Tätergruppe seien auf einen 18-Jährigen losgegangen und hätten auf ihn eingetreten und eingeschlagen und stahlen schließlich sein Portemonnaie sowie sein Handy. Einem 17-Jährigen soll einer der mutmaßlichen Täter mit einem Schlagring ins Gesicht geschlagen haben. Der Dritte im Bunde, ein 19-Jähriger, wurde von den Gegnern durchsucht, blieb nach Polizeiangaben aber unverletzt.

Der 18-Jährige kam nach der Attacke den Angaben nach in ein Krankenhaus, der 17-Jährige wurde ambulant von Rettungskräften versorgt. Die mutmaßlichen Täter flohen aus dem Park. Die Kriminalpolizei ermittelt nun. Der 18-Jährige kam nach der Attacke den Angaben nach in ein Krankenhaus, der 17-Jährige wurde ambulant von Rettungskräften versorgt. Die mutmaßlichen Täter flohen aus dem Park. Die Kriminalpolizei ermittelt nun.

Zwei Autos brennen in Rummelsburg

Ein VW Polo und ein BMW-SUV brannten in der Nacht zu Sonntag in Rummelsburg aus. © Morris Pudwell | Morris Pudwell

10.18 Uhr: In Rummelsburg sind in der Nacht zu Sonntag zwei Autos in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr löschte den brennenden VW Polo und den BMW-SUV. Nach ersten Erkenntnissen von vor Ort soll zuerst der VW in Flammen aufgegangen sein, die Flammen griffen dann auf den BMW über.

Auseinandersetzung am U-Bahnhof Südstern

10.10 Uhr: Am U-Bahnhof Südstern in Kreuzberg soll es in der Nacht zu Sonntag zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Dabei sei ein Mann verletzt worden, hieß es laut ersten Angaben von vor Ort. Der Mann sei mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht worden. Die Hintergründe für den Streit und die Verletzung sind noch unklar.