Berlin. Ein Mann soll sich am Telefon gegenüber einem Kontoinhaber als Bankmitarbeiter ausgegeben haben. Jetzt sucht die Polizei nach ihm.

Fiese Betrugsmasche: Ein Mann soll sich am Telefon gegenüber einem Kontoinhaber als Bankmitarbeiter ausgegeben haben, um angebliche Probleme mit dem TAN-Verfahren zu beheben. Tatsächlich beabsichtigte der Tatverdächtige jedoch offenbar, Zugriff auf das Online-Banking des Angerufenen zu erhalten. Damit soll er eine virtuelle Kreditkarte auf seinem Mobiltelefon erstellt haben, die am 23. Januar 2023 mehrfach zur Zahlung in verschiedenen Geschäften eingesetzt wurde. Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera bittet die Polizei jetzt um Mithilfe bei der Identifizierung dieses Mannes.

So wird der Mann beschrieben:

circa 25 bis 30 Jahre alt

circa 170 bis 180 cm groß, schlanke Statur

dunkelbraunes bis schwarzes kurzes Haar, am Oberkopf etwas länger

Oberlippen-, Kinn- und die Wangen einrahmender kurzer Bart, schmales Gesicht

Bekleidung: schwarz-weiße Winterjacke mit Kapuze, weiß gefüttert und mit weißem Kapuzenfellrand, weinroter Pullover, schwarze Hose, weiße Sneakers mit schwarzen Seitenstreifen

kleine schwarze Brustumhängetasche und schwarzes Mobiltelefon



Hinweise nimmt das zuständige Fachkommissariat des Landeskriminalamtes in der Martin-Luther-Straße 105 in Schöneberg unter der Telefonnummer (030) 4664-925209, per E-Mail an lka252@polizei.berlin.de, über die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle entgegen.

BM