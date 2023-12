Berlin. Bundesverfassungsgericht verkündet, ob und in welchem Umfang die Wahl in Berlin wiederholt wird. Wie sich die Parteien vorbereiten.

Am Dienstagmorgen werden viele Augen in Berlin auf Karlsruhe gerichtet sein: Um 10 Uhr will das Bundesverfassungsgericht sein Urteil verkünden, ob und in welchem Umfang die Bundestagswahl von 2021 wiederholt werden muss. Möglich ist eine komplette oder eine teilweise Wiederholung, die nur einzelne Wahlkreise betrifft. Die dritte Möglichkeit ist, dass die Wahl nicht wiederholt wird, wobei diese Option als eher unwahrscheinlich gilt. Sollte sich das Bundesverfassungsgericht für eine Wiederholungswahl aussprechen, muss diese innerhalb von 60 Tagen durchgeführt werden. Spät möglichster Termin wäre also der 11. Februar 2024.