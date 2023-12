Berlin. Der Handel beklagte ein bisher durchwachsenes Weihnachtsgeschäft. So sah es am Wochenende in den Geschäften aus.

Um 12.59 Uhr sitzen ein gutes Dutzend Menschen an den Tischen im Food Court der opulent weihnachtlich geschmückten Mall of Berlin und wartet darauf, dass sich das Rollgitter des Elektronik-Supermarktes nach oben hebt. Das tut es auch pünktlich um 13 Uhr, und die Wartenden schlendern langsam herein. Es ist der dritte Advent in Berlin, der zweite und letzte verkaufsoffene Sonntag im Weihnachtsgeschäft. Der Handel hat sich viel von diesem Tag versprochen.