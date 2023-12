Berlin. Weihnachten ist in vielen Familien nicht immer nur entspannt. Warum es sich lohnt, sich Zeit für eine Laufrunde zu nehmen.

Ich weiß nicht, wie es in Ihren Familien aussieht. Aber in meiner spielt das Essen an Weihnachten eine ziemlich große Rolle. Erst werden ausgiebig infrage kommende Rezepte hin- und hergeschickt, dann geht‘s ans Einkaufen. An Weihnachten selbst verbringen wir zunächst einige Stunden beim Backen, Kochen und Anrichten der Gerichte in der Küche und schließlich, das Menü ausgiebig zelebrierend, am Essenstisch. Und für den Hunger zwischendurch dürfen natürlich die kleinen bis großen Schalen voller Plätzchen, Lebkuchen und Spekulatius nicht fehlen.