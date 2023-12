Berlin. Für einige Shopping-Meilen und Kaufhäuser gibt es bereits konkrete Pläne. So will der Senat die nötige Transformation nun unterstützen.

Mit der Signa-Insolvenz sind auch in Berlin die Sorgen um die Zukunft der zehn Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof gestiegen. „Der Senat misst den Warenhäusern in Berlin als Ankermietern in Einkaufsstraßen sowie in ihrer Funktion für die Nahversorgung der Menschen eine hohe Bedeutung bei. Sie spielen für unsere Einkaufsstraßen eine wichtige Rolle“, erklärt ein Sprecher der Wirtschaftsverwaltung. Wenn gleich auch klar ist, dass die Häuser weiterentwickelt werden müssen. Die Verwaltung verweist auf erforderliche „zukunftsfähige Konzepte“ und dass die Kaufhäuser mit „mehr Erlebnischarakter überzeugen“ müssten.

Auch größere Einkaufszentren in Berlin wie das Forum Steglitz oder der Boulevard Berlin setzen bereits auf eine verstärkte Mischnutzung, neben Geschäften werden also beispielsweise auch Büros integriert. Ähnliche Pläne verfolgte auch Signa, zum Beispiel für das Karstadt am Leopoldplatz.

Senat will Transformation der Warenhäuser unterstützen

Die konkreten Ideen und Konzepte müssen durch den Handel selbst erarbeitet werden, heißt es aus der Wirtschaftsverwaltung, der Senat könne eine solche „Transformation“ aber unterstützen. „Dazu planen wir aktuell einen Zentrengipfel, der die Stadtentwicklungspolitik, Bezirke, Handel, Gastronomie, Hotellerie, Gewerbe und Wirtschaftsförderung zusammenbringen wird, um gemeinsam innovative Konzepte für eine zukunftsfähige Gestaltung von Stadtzentren und Einkaufsstraßen zu entwickeln“, so der Sprecher.

